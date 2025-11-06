結親兩樣情！三商壽、玉山金反應平淡 最大受益三商投控亮燈漲停

玉山金（2884）、三商壽（2867）聯姻底定，其換股比率為0.2486股玉山金換發1股三商壽，今（6）日兩家公司股價在平盤附近震盪，而換股之後，三商投控（2905）將持有2%玉山金，股價則是以15.55元漲停價開出，表現最為強勢。

南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！ 美光飆天價

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）傳出向輝達（NVIDIA）提出高階記憶體產品HBM 4報價調漲5成，拉動台美記憶體廠股價表現，美系記憶體龍頭美光（Micron）在美股掛牌飆天價。

MSCI季調開獎！沒有南亞科 全球指數增6刪7台廠

MSCI（明晟）今天凌晨公布最新11月成分股名單，呼聲極高的記憶體股南亞科（2408）傳出評價期間列入處置未能進榜，全球指數對台股增6檔，其中股王信驊（5274）在列；宏碁（2353）等7檔遭剔除，預計台灣時間11月24日生效。

4記憶體股吸睛！南亞科帶量刷天價 華東亮燈逾2萬張排隊買

記憶體搶貨潮帶動資本市場追捧4檔概念股，南亞科（2408）挾10月營收年增2.62倍的利多今（6）日盤中再爆16萬張大量，每股飆出147.5元新天價，居上市公司成交王。記憶體封測廠華東（8110）開盤半小時以後攻上26.25元漲停價，逾2.2萬張委買單排隊搶購。

台積電反彈漲15元至1475 台股漲263點

美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以27906.44點開出，指數大漲189.38點，漲幅0.68％。隨後指數在台積電（2330）漲勢擴大下跟著走揚，上漲263.59點至27980.65點。

債市回春！Fed再降息帶動申購潮 00768B稱霸美債ETF榜

美國聯準會（Fed）於10月底再度降息1碼，激勵市場信心，也帶動近一週美債ETF買氣明顯回溫。其中，以復華20年美債（00768B）淨申購金額居冠，其次為國泰US短期公債（00865B）及中信美國公債20年（00795B），顯示長短天期產品同步受惠。

紅海局勢緩和蘇伊士運河收入增14.2% 兩年來超大貨櫃船首度通行

埃及蘇伊士運河管理局本周二表示，今年7月至10月，埃及蘇伊士運河收入年增14.2%，原因是加薩停火後紅海局勢平靜，這條重要水道的交通量有所增加，而在本月2日，法國達飛航運有一艘1.8萬箱(20呎櫃)貨櫃船順利完成蘇伊士運河通航，成為兩年來首艘通行運河的超大型貨櫃船，業內估計明年上半年可能會有更多船公司逐步恢復蘇伊士通道。

威剛工控拓展北美版圖 首度參展北美Embedded World

記憶體大廠威剛（3260）首度參展 Embedded World North America 2025，並以「Driving the Infinity of AI」為主軸，聚焦 AI 資料處理、邊緣運算與企業儲存三大領域。威剛在現場除了展示 PCIe Gen5 SSD、DDR5 記憶體與自研 A⁺ IntelliManager 智慧管理平台，也同步展出企業儲存品牌 TRUSTA 的 AI 高容量解決方案，展現深耕北美市場的決心。

日月光推AI增強平台IDE 2.0 提升封裝設計準確性

日月光半導體（3711）宣佈其整合設計生態系統 （IDE）平台迎來重大升級IDE 2.0。日月光表示，透過整合人工智慧，IDE 2.0實現更快的設計迭代，優化晶片封裝交互作用（CPI）分析，加速實現各種複雜的AI和高性能計算應用。

健保補充費改革！存股、房租年賺2萬就課 醫界人士：方向正確

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利擬結算制等。醫界人士認為，改革方向正確，而目前補充保費費率皆為2.11%，可討論「差別費率」，如兼職薪資等可調整。