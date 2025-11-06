MSCI季調開獎！沒有南亞科　全球指數增6刪7台廠

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
MSCI（明晟）今天凌晨公布最新11月成分股名單，呼聲極高的記憶體股南亞科（2408）傳出評價期間列入處置未能進榜，全球指數對台股增6檔，其中股王信驊（5274）在列；宏碁（2353）等7檔遭剔除，預計台灣時間11月24日生效。
依照MSCI指數公告，台股在全球標準型指數成分股新增6檔，包括：信驊，貿聯-KY（3665），致茂（2360），金像電（2368），京元電（2449），東元（1504）。
至於台股在MSCI全球標準型指數成分股剔除名單中共7檔，包括：宏碁，友達（2409），微星（2377），矽力杰（矽力*-KY，6415），聯強（2347），旭隼（6409），大聯大（3702）。
MSCI全球小型指數成分股新增佳能（2374），宏碁，友達，定穎投控（3715），意騰-KY（7749），良維（6290），微星，矽力杰，聯強，旭隼，大聯大。
至於MSCI全球小型指數股剔除凌華（6616），名軒（1442），信驊，貿聯-KY，致茂，皇普（2528），敦泰（3545），金像電，美食-KY（2723），海悅（2348），新光鋼（2031），京元電，高端（6547），三商投控（2905），中天（4128），北基（8927），太子建設（2511），豐藝（6189），信義房屋（9940），智冠（5478），東元，台橡（2103），堤維西（1522），大學光（3218）。
