台積電反彈漲15元至1475　台股漲263點

美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以27906.44點開出，指數大漲189.38點，漲幅0.68％。隨後指數在台積電（2330）漲勢擴大下跟著走揚，上漲263.59點至27980.65點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1470元，漲幅0.68％，隨後上漲15元至1475元；鴻海（2317）上漲2.5元至249.5元；聯發科（2454）下跌10元至1320元；廣達（2382）維持平盤來到289.5元；長榮（2603）上漲2元至187.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲225.76點或0.48％，收在47311.0點；標準普爾500指數上漲24.74點或0.37％，收6796.29點；那斯達克指數上漲151.16點或0.65％，收在23499.8點；費城半導體指數上漲210.7點或3.02％，收7190.27點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47311.0
|▲225.76
|▲0.48%
|S&P500
|6796.29
|▲24.74
|▲0.37%
|NASDAQ
|23499.8
|▲151.16
|▲0.65%
|費城半導體指數
|7190.27
|▲210.7
|▲3.02%
資料來源：證交所
