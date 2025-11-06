永慶加盟四品牌台南經管會　「募熱血、緩血荒」逾110店踴躍參與

▲永慶加盟四品牌台南經管會10月中旬舉辦捐血活動，成功募集234袋熱血。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

為持續推動企業社會責任，回應在地公益需求，永慶房產集團旗下加盟四品牌台南區經管會10月18日在台南捐血中心「小東捐血室」舉辦公益捐血活動。永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產台南地區逾110間加盟店及熱心民眾踴躍參加，成功募集超過234袋熱血，為夏秋交替時期的季節性血荒、穩定血庫能量。

本次捐血活動特別選在「小東捐血室」舉辦，因該區為人口密集、交通方便，且鄰近知名的南紡夢時代購物商場，方便民眾捐血後順道逛街休憩，再者也希望吸引路過民眾加入捐血行列。為了感謝熱血民眾，永慶加盟四品牌台南區經管會也特別準備實用且貼近日常生活的贈品─真空封膜機，捐血250cc即可獲得一台、捐血500cc則可獲得兩台，成功吸引民眾踴躍捲起袖子、捐出熱血。

永慶不動產暨永義房屋台南區經管會長蔡武霖表示：「捐血是拯救生命的重要行動，此次活動不僅凝聚四品牌夥伴的力量，也吸引許多民眾踴躍參與，彰顯台南人的溫暖與團結。未來我們希望能每年、甚至半年就舉辦捐血活動，拋磚引玉帶動更多企業參與公益，一同為社會注入更多正能量！」

▲永慶加盟四品牌台南區逾110間店夥伴，不只擔任活動志工、協助民眾捐血，自己也熱情挽袖捐血。

這次捐血活動負責招募志工的有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋也補充：「除了感謝民眾踴躍捐血，我也要謝謝一起響應在地公益的所有夥伴！台南區經管會一直以來在台南舉辦或參與許多公益活動，包括捐血、捐款、捐贈物資、贊助地方活動等，店東、店長與夥伴們也都出錢又出力，相當熱衷投入，因為大家都希望貢獻一己之力，與地方有更深厚的情感連結，讓愛能傳下去。」

台南場捐血活動是永慶加盟四品牌今年度全台串聯捐血的最後一站。從8月至10月期間，永慶加盟四品牌共動員全台16個經管會、超過1,300家加盟店，最終累計募集熱血逾5,365袋。誠如蔡武霖會長說的：「公益不是一次性的善舉，而是企業長期的責任。我們會持續回饋社會，讓愛心在台南、甚至全台土地上茁壯成長。」永慶房產集團將持續凝聚全員力量，深化公益腳步，為社會創造更多溫暖。