快訊／台股收盤大漲182.39點　台積電漲5元至1465

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（6日）開高走高，加權指數終場大漲182.39點，以27899.45點作收，漲幅0.66％，成交量4991.67億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲189.38點開出，指數開高走高，盤中最高達28061.53點，最低27879.7點，終場收在27899.45點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1465元，漲幅0.34％；鴻海（2317）上漲1元至248元；聯發科（2454）下跌40元至1290元；廣達（2382）上漲3.5元來到293元；長榮（2603）上漲3元至188.5元。

今天漲幅前5名個股為通嘉（3588）上漲4.5元，漲幅10％；同泰（3321）上漲1.85元，漲幅10％；中纖（1718）上漲0.63元，漲幅9.98％；陞泰（8072）上漲3.15元，漲幅9.97％；錩泰（1541）上漲2.4元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為啟碁（6285）下跌11元，跌幅8.56％；志強-KY（6768）下跌9元，跌幅7.35％；海華（3694）下跌4.4元，跌幅5.62％；隴華（2424）下跌2.5元，跌幅5.38％；越南控-DR（9110）下跌0.17元，跌幅5.36％。