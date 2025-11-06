吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

▲台新新光金董事長、工商協進會理事長吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達（NVIDIA）落腳北士科，新光人壽母公司台新新光金（2887）董事長吳東亮今（6）日還原T17、T18用地案「自一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地。」強調新壽在成全輝達落腳北士科上做了很多努力，同時建議北市府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

吳東亮今日出席工商協進會「日本福岡市企業招商研討會」活動，現場有媒體詢問對T17、T18用地吸引NVIDIA落腳的看法。吳東亮表示，NVIDIA是台灣產業發展的重要里程碑，我們都非常樂見這個案子往圓滿方向發展。

「但我也要做個澄清，這個案子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地，但新光人壽為了讓國際級企業可以留在台北市，願意出讓租約。」吳東亮表示，新壽在這個過程中也做出了很多努力，希望大家能夠看到新壽的犧牲，給新壽肯定。畢竟NVIDIA落腳北士科，是台北市之福，也是全台灣之福。

吳東亮表示，「我記得輝達當時跟新壽簽訂MOU，除了目前市政府要返還新壽付出的成本之外，還有一筆相當金額的補償金，雖然這份MOU已經失效，但我有看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付。」吳東亮建議，未來台北市政府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

吳東亮指出，在這個案子中我們也看到台灣的公務員真的也很辛苦，許多事動輒得咎，希望大家多挺公務員，讓他們能放開手腳勇於任事，更有作為，為台灣人民謀福利。