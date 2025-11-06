台美股市處高檔　法人建議股債平衡基金降低資產波動度

▲凱基投信建議，增加平衡式基金穩定資產組合。（圖／凱基投信提供）

歷經4月重挫，今年以來大盤仍強力上漲逾兩成，凱基投信指出，台美股市迭創新高，評價面已升至相對高位，加上FED主席鮑爾對12月降息路徑預留伏筆，外在環境存在高不確定性，市場波動度恐怕加大，投資人不妨透過股、債平衡基金來穩定資產組合。

放眼第四季，隨著美國聯準會(FED)降息循環啟動，10月也符合市場預期持續降息一碼，美國經濟溫和擴張，就業市場降溫但並無惡化，經濟主要驅動力的消費者支出持續超出預期，加上FED 12月起將停止縮表，有利市場資金活水持續挹注，風險性資產可望續有表現空間。

凱基投信表示，除了資金面有利推升指數，基本面也提供市場強韌支撐，凱基投信指出，有鑑於消費者支出和企業投資持續強勁，市場上調美國今明兩年的經濟成長率預期，企業獲利更在AI產業帶動下維持穩健增長態勢，預期今年S&P 500企業獲利成長率可達11%，明年更可望上升至13.9%。

伴隨著AI需求持續強勁及消費性電子新品備貨旺季來臨，電子產業預計將持續帶動出口成長，台廠AI供應鏈的技術與議價優勢，可望成為台股堅實後盾，受惠基本面與資金面雙重加持，台、美股市長線可期。

惟台美股市迭創新高，評價面已升至相對高位，凱基投信建議，要透過分散布局股票、債券平衡彼此風險，要分批累積把握回檔時進行再平衡；要放眼長期享受時間複利的最大威力，與其每天盯盤，或煩惱股債比例與進出時機，不妨考慮同時配置股債、交易門檻相對低的平衡型ETF。

