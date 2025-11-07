ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

CloudMile獲數發部AI認證　展現AI落地實力

▲▼CloudMile萬里雲獲得數位產業署的AI機構認證。（圖／CloudMile提供）

▲CloudMile萬里雲獲得數位產業署的AI機構認證。（圖／CloudMile提供）

記者高兆麟／台北報導

AI公司CloudMile萬里雲近期榮獲數位發展部數位產業署頒發之「人工智慧技術服務機構能量登錄」之「人工智慧技術教育訓練」與「文字內容自動生成」認證單位。該登錄制度為台灣政府推動 AI 技術服務品質的官方驗證，目的為強化台灣產業的數位韌性、技術整合與資訊安全實力。CloudMile 萬里雲的入選，證實其 AI 教育服務與生成式 AI 技術已達到國家級標準，並具備國際落地的服務實力。

CloudMile萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示：「CloudMile 萬里雲長期致力於推動台灣產業 AI 轉型，日前已服務超過 400 家國際企業導入 AI、數據與雲端技術。我們將持續以最新的 AI Agent 應用，協助亞太企業加速導入 AI，讓台灣在國際 AI 版圖上占有一席之地。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

CloudMile 萬里雲的 MileAI 解決方案提供客製化的產業 AI Agent 應用，已在高科技製造、金融、零售電商、媒體與教育等超過 10 個產業成功落地。在教育領域，協助新加坡南洋理工大學升級校園助理 AI Agent，每月為行政團隊節省約 14.5 工作人天，讓校方專注於更高價值的任務。

而媒體產業，則與時報資訊合作導入生成式 AI，提升新聞撰寫與跨平台傳播效率，帶動點閱率成長逾 20%。這些案例不僅展現了 AI 的即時價值，更驗證了 CloudMile 萬里雲協助產業開發 AI 應用的能力。

CloudMile 萬里雲也以「人才、技術、流程」的黃金三角為核心，打造完整 AI 能量體系。集團旗下擁有超過 60 位 全球 AI、數據與資安專家，累積超過 400 張技術專業認證與超過 1400 家企業的實務導入經驗，並推出六大 AI Agent 應用場景，涵蓋：企業知識管理平台、數據洞察與分析助手、No/Low Code 解決方案、NewsSpark 內容生成平台、生成式 AI 教育工作坊。

特別是在 AI Agent 客製化開發上，CloudMile 萬里雲可協助針對產業需求客製化打造 AI Agent 應用，例如客服中心的即時回覆與問題處理、人資流程中的招募、履歷分析與薪資建議、企業投資決策中的市場數據解析與風險評估等。尤其在 Gemini 導入上，CloudMile 萬里雲已在新加坡、馬來西亞及台灣成功協助客戶建立企業 AI Agent 應用，案例包含高科技製造、媒體、金融、零售與物流領域。隨著生成式 AI 與智慧自動化逐漸成為企業標配，CloudMile 萬里雲將持續深化 AI 應用，以 Gemini 領導公司的角色出發，實踐百工百業 AI 落地的願景。

關鍵字： CloudMile

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

推薦閱讀

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利擬結算制等，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11%的補充保費，對此，金管會證期局主秘黃仲豪表示，關於健保補充保費三大新改革，是看媒體報導才知道，會了解對股民影響，再與衛福部溝通。

2025-11-06 17:47
永豐金前三季獲利創高　完成併入匯立證、京城銀

永豐金前三季獲利創高　完成併入匯立證、京城銀

永豐金（2890）於今（6）日召開第三季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，今年稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高，每股盈餘（EPS）為1.57元，台灣匯立證券已於年10月20日併入永豐金證券，既有客群與永豐金證券具有高度互補性，預期提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率，對於永豐金是否更進一步併購保險公司，則是用「審時度勢，厚積薄發」八個字來表態。

2025-11-06 17:11
普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金預先登記作業進入第2天，財政部統計至今（6）日中午12點已登記人數衝破170萬人，財政部提醒，帳戶有4大情形無法入帳，若被列警示戶或管制戶將受影響，民眾登記前需特別注意。

2025-11-06 12:20
00929成分股3大變革　定審1年增至2次

00929成分股3大變革　定審1年增至2次

為持續優化追蹤指數表現，月配息ETF復華台灣科技優息（00929）將迎來自2023年6月掛牌以來最大的三項異動變革，分別成分股檔數將由現行40檔調整至50檔，並新增三類科技相關產業，以及成分股定審次數從每年1次增加至2次預計11月底生效。

2025-11-06 14:53
吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

輝達（NVIDIA）落腳北士科，新光人壽母公司台新新光金（2887）董事長吳東亮今（6）日還原T17、T18用地案「子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地。」強調新壽在成全輝達落腳北士科上做了很多努力，同時建議北市府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

2025-11-06 14:20
台積電美廠先進製程　台經院：拉高生產比重恐成定局

台積電美廠先進製程　台經院：拉高生產比重恐成定局

地緣政治升溫，牽動台灣半導體供應鏈發展，台經院產經資料庫總監劉佩真認為，美國總統川普上任後，對台灣半導體攻勢一波又一波，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局。

2025-11-06 14:52
寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

寶佳集團鎖定中工（2515）發動敵意併購效應持續擴散。寶佳副董事長林家宏正式向外宣告成為中工大股東屬「股東行動主義」，目的並非介入鬥爭，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利」。受此消息影響，陷入處置期的中工今（6）日股價小漲2%，但集團股中石化（1314）連拉3根漲停，股價拉14個月新高。

2025-11-06 11:20
PCB雙雄兩樣情！金居遭關禁閉下挫　富喬現增加持挑戰高檔區

PCB雙雄兩樣情！金居遭關禁閉下挫　富喬現增加持挑戰高檔區

AI升規熱潮PCB相關個股業績受惠，熱門股金居（8358）從今（6）日起列處置股再遭關禁閉，股價下跌逾2%，富喬（1815）在現增題材支撐下，今股價挑戰80元高檔區。

2025-11-06 11:02
58.8萬人心安！　00940配息0.04元今順利填息

58.8萬人心安！　00940配息0.04元今順利填息

資產規模1073億元、受益人數58.8萬元大台灣價值高息（00940）於今（6）日除息，每股配發0.04元，連續5個月維持同樣配息水準，昨（5）日收盤價9.61元，除息參考價9.57元，今日股價最高上攻9.64元，順利完成填息，股息12月1日發放。

2025-11-06 10:31
南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！　美光飆天價

南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！　美光飆天價

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）傳出向輝達（NVIDIA）提出高階記憶體產品HBM 4報價調漲5成，拉動台美記憶體廠股價表現，美系記憶體龍頭美光（Micron）在美股掛牌飆天價。

2025-11-06 09:56

讀者迴響

熱門新聞

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

「高雄最貴豪宅區」買氣隱形　在地：舊屋不賣新屋不追

二代健保新制惹怒網「定存利息1.7%，政府就要拿2.11%」

普發現金晚間8點達207萬人預先登記　6步驟可修改領錢帳號

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

700萬人減稅！明年綜所稅免稅額、扣除額都調高　4口之家省1.76萬

MSCI季調開獎！沒有南亞科　全球指數增6刪7台廠

二代健保新制「一票房東哀號」　專家曝真相：影響有限

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

建新國際Q3營收創新高、前三季EPS2.67元　明年新科智慧物流添業績

外資賣超台股逾50億元、連5賣　買賣超前10檔一次看

00929再度升息創一年新高

00929配息奪冠、填息也稱霸

麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元

債市回春！Fed再降息帶動申購潮

吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

4記憶體股吸睛！南亞科帶量刷天價　華東亮燈逾2萬張排隊買

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366