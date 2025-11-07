CloudMile獲數發部AI認證　展現AI落地實力

▲CloudMile萬里雲獲得數位產業署的AI機構認證。（圖／CloudMile提供）

記者高兆麟／台北報導

AI公司CloudMile萬里雲近期榮獲數位發展部數位產業署頒發之「人工智慧技術服務機構能量登錄」之「人工智慧技術教育訓練」與「文字內容自動生成」認證單位。該登錄制度為台灣政府推動 AI 技術服務品質的官方驗證，目的為強化台灣產業的數位韌性、技術整合與資訊安全實力。CloudMile 萬里雲的入選，證實其 AI 教育服務與生成式 AI 技術已達到國家級標準，並具備國際落地的服務實力。

CloudMile萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示：「CloudMile 萬里雲長期致力於推動台灣產業 AI 轉型，日前已服務超過 400 家國際企業導入 AI、數據與雲端技術。我們將持續以最新的 AI Agent 應用，協助亞太企業加速導入 AI，讓台灣在國際 AI 版圖上占有一席之地。」

CloudMile 萬里雲的 MileAI 解決方案提供客製化的產業 AI Agent 應用，已在高科技製造、金融、零售電商、媒體與教育等超過 10 個產業成功落地。在教育領域，協助新加坡南洋理工大學升級校園助理 AI Agent，每月為行政團隊節省約 14.5 工作人天，讓校方專注於更高價值的任務。

而媒體產業，則與時報資訊合作導入生成式 AI，提升新聞撰寫與跨平台傳播效率，帶動點閱率成長逾 20%。這些案例不僅展現了 AI 的即時價值，更驗證了 CloudMile 萬里雲協助產業開發 AI 應用的能力。

CloudMile 萬里雲也以「人才、技術、流程」的黃金三角為核心，打造完整 AI 能量體系。集團旗下擁有超過 60 位 全球 AI、數據與資安專家，累積超過 400 張技術專業認證與超過 1400 家企業的實務導入經驗，並推出六大 AI Agent 應用場景，涵蓋：企業知識管理平台、數據洞察與分析助手、No/Low Code 解決方案、NewsSpark 內容生成平台、生成式 AI 教育工作坊。

特別是在 AI Agent 客製化開發上，CloudMile 萬里雲可協助針對產業需求客製化打造 AI Agent 應用，例如客服中心的即時回覆與問題處理、人資流程中的招募、履歷分析與薪資建議、企業投資決策中的市場數據解析與風險評估等。尤其在 Gemini 導入上，CloudMile 萬里雲已在新加坡、馬來西亞及台灣成功協助客戶建立企業 AI Agent 應用，案例包含高科技製造、媒體、金融、零售與物流領域。隨著生成式 AI 與智慧自動化逐漸成為企業標配，CloudMile 萬里雲將持續深化 AI 應用，以 Gemini 領導公司的角色出發，實踐百工百業 AI 落地的願景。