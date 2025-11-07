ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

統一前三季EPS 2.93元　受咖啡豆成本及電商整頓影響獲利小減

▲統一集團、統一超商董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）

▲統一集團董事長羅智先。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

統一企業（1216）公布2025年前三季合併財報，累計營收達新台幣5,151.64億元，較去年同期4,997.98億元成長153.66億元、年增3.1%；歸屬母公司淨利為166.65億元，年減4.9%，每股盈餘（EPS）2.93元，較去年同期3.09元略減。公司指出，主要受咖啡豆成本上漲及電商事業處於整頓期影響獲利表現。

統一企業表示，前三季營收成長主要來自食品、便利商店及包裝容器等事業部穩定推進。食品及食糧事業部營收年增2.5%，主要受惠於台灣本業穩定成長與統一中控聚焦產品創新、差異化行銷策略奏效，前三季營收創新高。

便利商店、流通及物流事業部營收年增3.0%，受惠於台灣7-ELEVEN持續以「創新、精業、整合」為核心策略，推動全台逾7,100家門市升級，並挹注統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一速達（黑貓宅急便）與菲律賓7-ELEVEN亮眼表現。

包裝容器事業部表現亦強勁，營收年增8.4%，主因飲料包裝業務訂單穩定增長及鐵產品銷量提升；製藥事業部則因自有癌症原料藥銷售減少，營收年減9.9%。

轉投資部分，統一中控表現最為突出，本期淨利達人民幣20.13億元，創同期新高，年增23.1%；統一實業獲利17.76億元，年增56.8%。統一超商淨利89.01億元，年減4.1%，主要受美元利率變動與海外投資因素影響；台灣神隆則因產能下滑與營收減少，淨利降至0.96億元，年減逾六成。

關鍵字： 統一

【有種語言叫雙黃燈】後車暖心禮讓換車道 前車閃燈回謝

