統一前三季EPS 2.93元　受咖啡豆成本及電商整頓影響獲利小減

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路 金管會：看報導才知道

衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利擬結算制等，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11%的補充保費，對此，金管會證期局主秘黃仲豪表示，關於健保補充保費三大新改革，是看媒體報導才知道，會了解對股民影響，再與衛福部溝通。

永豐金前三季獲利創高 完成併入匯立證、京城銀

永豐金（2890）於今（6）日召開第三季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，今年稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高，每股盈餘（EPS）為1.57元，台灣匯立證券已於年10月20日併入永豐金證券，既有客群與永豐金證券具有高度互補性，預期提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率，對於永豐金是否更進一步併購保險公司，則是用「審時度勢，厚積薄發」八個字來表態。

普發現金170萬人預先登記 遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金預先登記作業進入第2天，財政部統計至今（6）日中午12點已登記人數衝破170萬人，財政部提醒，帳戶有4大情形無法入帳，若被列警示戶或管制戶將受影響，民眾登記前需特別注意。

00929成分股3大變革 定審1年增至2次

為持續優化追蹤指數表現，月配息ETF復華台灣科技優息（00929）將迎來自2023年6月掛牌以來最大的三項異動變革，分別成分股檔數將由現行40檔調整至50檔，並新增三類科技相關產業，以及成分股定審次數從每年1次增加至2次預計11月底生效。

吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科 建議市府補償金直接捐公益

輝達（NVIDIA）落腳北士科，新光人壽母公司台新新光金（2887）董事長吳東亮今（6）日還原T17、T18用地案「子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地。」強調新壽在成全輝達落腳北士科上做了很多努力，同時建議北市府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

台積電美廠先進製程 台經院：拉高生產比重恐成定局

地緣政治升溫，牽動台灣半導體供應鏈發展，台經院產經資料庫總監劉佩真認為，美國總統川普上任後，對台灣半導體攻勢一波又一波，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局。

寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲 中石化連拉3根停板

寶佳集團鎖定中工（2515）發動敵意併購效應持續擴散。寶佳副董事長林家宏正式向外宣告成為中工大股東屬「股東行動主義」，目的並非介入鬥爭，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利」。受此消息影響，陷入處置期的中工今（6）日股價小漲2%，但集團股中石化（1314）連拉3根漲停，股價拉14個月新高。

PCB雙雄兩樣情！金居遭關禁閉下挫 富喬現增加持挑戰高檔區

AI升規熱潮PCB相關個股業績受惠，熱門股金居（8358）從今（6）日起列處置股再遭關禁閉，股價下跌逾2%，富喬（1815）在現增題材支撐下，今股價挑戰80元高檔區。

58.8萬人心安！ 00940配息0.04元今順利填息

資產規模1073億元、受益人數58.8萬元大台灣價值高息（00940）於今（6）日除息，每股配發0.04元，連續5個月維持同樣配息水準，昨（5）日收盤價9.61元，除息參考價9.57元，今日股價最高上攻9.64元，順利完成填息，股息12月1日發放。

南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！ 美光飆天價

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）傳出向輝達（NVIDIA）提出高階記憶體產品HBM 4報價調漲5成，拉動台美記憶體廠股價表現，美系記憶體龍頭美光（Micron）在美股掛牌飆天價。