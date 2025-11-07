運力過剩與市場不確定性　Xeneta認為對託運人來說明年更樂觀

▲Xeneta認為，市場基本面現在堅定的指向託運人。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

因為運力過剩問題與市場不確定性，挪威知名海運市場分析平台Xeneta認為，對託運人來說，2026年的前景看起來更加樂觀，市場基本面現在堅定的指向託運人。不過陽明海運前董事長謝志堅與超大型攬貨公司負責人認為，中美關稅達成協議，明年貨櫃船運市場穩定性估優於今年，船公司的獲利也有機會與今年相當。

Xeneta分析，中美貿易戰休戰、暫停港口費和降低關稅不會導致需求激增，因為供應鏈已經受到損害，2026年的前景仍不確定，貨櫃船運再次需要「對混亂和不可預測的地緣政治遊戲做出反應」。 降低關稅和取消港口費是一個積極因素，但隨著美國最高法院對川普總統對等關稅的挑戰，該行業的不確定性將持續到明年。

船公司今年為因應關稅與港口費問題，花大錢做了許多航線布局與船隊的重新安排，實際上已經承受不少損害。長期和短期運價都在下滑，Xeneta預計，隨著新運力繼續超過需求，船公司的有效運力吸收措施，包括慢速航行、空白航行和空轉船舶，以及負面的全球需求前景、持續的地緣政治緊張局勢和進一步的港口中斷，將不足以恢復一個更加平衡的行業。

亞洲有航運評論員說的直白：貨櫃船運運價雖然有短期波動性，但無法戰勝供給過剩。

一家大型攬貨公司在大陸發布的報告則指出，美國最高法院最早可能在明年1月或6月就川普總統的對等關稅的合法性做出裁決，在此之前，不確定性將繼續存在，這將促使貨主限制貨運，以避免成本螺旋式上升。在塵埃落定前，大多數進口商都採取觀望模式，今年早些時候已經增加了出貨量，以增加庫存，預計今年剩餘時間將放緩，有可能在2026年初做庫存補充。

近幾周關鍵的太平洋東行航線運價有所上升，但Xeneta認為這並不一定會導致長期運價大幅上升，因為市場基本面現在堅定地指向託運人。由於美國消費者支出的不確定性意味著託運人無法確定明年的需求量，Xeneta提醒託運人同意靈活的長約，這將使他們能夠調整數量並有效地管理他們的運費支出。

對於託運人來說，長約談判應該更容易，因為創紀錄的新船訂單意味著運力將以更快的速度進入市場；船公司將在2026年尋找足夠的貨運量來填補他們的船舶，鑒於市場產能過剩，競爭將非常激烈。船公司除了降低運費，還需要以更佳可靠性和網路覆蓋率來吸引客戶。

謝志堅認為，明年美國線應該會逐步恢復正常，運價不會像今年這樣大起大落，中國大陸經營非美航線已經有了成績，市場會蠻健康的，只是美國對中國降稅，台灣有些貨品輸美的量可能會被大陸取代，但就貨櫃船運來說，明年會比較穩定，全年平均應該與今年差不多。

超大型攬貨公司負責人認為，以中國大陸產品的品質，中國獲得降稅後，原轉到東南亞的訂單很多會回到中國，雖然估計貨量不會增加太多，但明年市場情況應該比今年穩定，船公司有機會維持今年獲利水平。不過前提是紅海仍維持現狀，如果紅海復航，運價是守不住的。