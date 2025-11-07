ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

運力過剩與市場不確定性　Xeneta認為對託運人來說明年更樂觀

▲資方提案加薪五成、近200貿易團體努力中，美東罷工案有轉機。（圖／紐澤西港務局提供）

▲Xeneta認為，市場基本面現在堅定的指向託運人。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導　　

因為運力過剩問題與市場不確定性，挪威知名海運市場分析平台Xeneta認為，對託運人來說，2026年的前景看起來更加樂觀，市場基本面現在堅定的指向託運人。不過陽明海運前董事長謝志堅與超大型攬貨公司負責人認為，中美關稅達成協議，明年貨櫃船運市場穩定性估優於今年，船公司的獲利也有機會與今年相當。

Xeneta分析，中美貿易戰休戰、暫停港口費和降低關稅不會導致需求激增，因為供應鏈已經受到損害，2026年的前景仍不確定，貨櫃船運再次需要「對混亂和不可預測的地緣政治遊戲做出反應」。 降低關稅和取消港口費是一個積極因素，但隨著美國最高法院對川普總統對等關稅的挑戰，該行業的不確定性將持續到明年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

船公司今年為因應關稅與港口費問題，花大錢做了許多航線布局與船隊的重新安排，實際上已經承受不少損害。長期和短期運價都在下滑，Xeneta預計，隨著新運力繼續超過需求，船公司的有效運力吸收措施，包括慢速航行、空白航行和空轉船舶，以及負面的全球需求前景、持續的地緣政治緊張局勢和進一步的港口中斷，將不足以恢復一個更加平衡的行業。

亞洲有航運評論員說的直白：貨櫃船運運價雖然有短期波動性，但無法戰勝供給過剩。

一家大型攬貨公司在大陸發布的報告則指出，美國最高法院最早可能在明年1月或6月就川普總統的對等關稅的合法性做出裁決，在此之前，不確定性將繼續存在，這將促使貨主限制貨運，以避免成本螺旋式上升。在塵埃落定前，大多數進口商都採取觀望模式，今年早些時候已經增加了出貨量，以增加庫存，預計今年剩餘時間將放緩，有可能在2026年初做庫存補充。

近幾周關鍵的太平洋東行航線運價有所上升，但Xeneta認為這並不一定會導致長期運價大幅上升，因為市場基本面現在堅定地指向託運人。由於美國消費者支出的不確定性意味著託運人無法確定明年的需求量，Xeneta提醒託運人同意靈活的長約，這將使他們能夠調整數量並有效地管理他們的運費支出。

對於託運人來說，長約談判應該更容易，因為創紀錄的新船訂單意味著運力將以更快的速度進入市場；船公司將在2026年尋找足夠的貨運量來填補他們的船舶，鑒於市場產能過剩，競爭將非常激烈。船公司除了降低運費，還需要以更佳可靠性和網路覆蓋率來吸引客戶。

謝志堅認為，明年美國線應該會逐步恢復正常，運價不會像今年這樣大起大落，中國大陸經營非美航線已經有了成績，市場會蠻健康的，只是美國對中國降稅，台灣有些貨品輸美的量可能會被大陸取代，但就貨櫃船運來說，明年會比較穩定，全年平均應該與今年差不多。

超大型攬貨公司負責人認為，以中國大陸產品的品質，中國獲得降稅後，原轉到東南亞的訂單很多會回到中國，雖然估計貨量不會增加太多，但明年市場情況應該比今年穩定，船公司有機會維持今年獲利水平。不過前提是紅海仍維持現狀，如果紅海復航，運價是守不住的。

關鍵字： 運力過剩市場不確定性Xeneta對託運人明年更樂觀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【撞擊瞬間】聯結車轉彎機車迎面撞　騎士卡輪下送醫不治

推薦閱讀

運力過剩與市場不確定性　Xeneta認為對託運人來說明年更樂觀

運力過剩與市場不確定性　Xeneta認為對託運人來說明年更樂觀

因為運力過剩問題與市場不確定性，挪威知名海運市場分析平台Xeneta認為，對託運人來說，2026年的前景看起來更加樂觀，市場基本面現在堅定的指向託運人。不過陽明海運前董事長謝志堅與超大型攬貨公司負責人認為，中美關稅達成協議，明年貨櫃船運市場穩定性估優於今年，船公司的獲利也有機會與今年相當。

2025-11-07 07:00
擷發科首登北美Embedded World　設立北美業務團隊推在地化佈局

擷發科首登北美Embedded World　設立北美業務團隊推在地化佈局

ASIC大廠擷發科技（7796）首度參展在美國舉行的Embedded World North America （ EWNA ），並以「AI 軟體設計服務 × ASIC 設計服務」雙引擎登場，展現台灣在 AI 落地應用與 ASIC 晶片設計整合上的強大實力，公司並宣布設立北美業務團隊（MICROIP North America Team），以更貼近市場的在地化佈局，推動產業智慧化的全球落實。

2025-11-07 02:19
統一前三季EPS 2.93元　受咖啡豆成本及電商整頓影響獲利小減

統一前三季EPS 2.93元　受咖啡豆成本及電商整頓影響獲利小減

統一企業（1216）公布2025年前三季合併財報，累計營收達新台幣5,151.64億元，較去年同期4,997.98億元成長153.66億元、年增3.1%；歸屬母公司淨利為166.65億元，年減4.9%，每股盈餘（EPS）2.93元，較去年同期3.09元略減。公司指出，主要受咖啡豆成本上漲及電商事業處於整頓期影響獲利表現。

2025-11-07 02:04
IC設計再添新兵　君曜預計12月中旬上櫃

IC設計再添新兵　君曜預計12月中旬上櫃

IC設計廠君曜科技（7770）預計12月中旬上櫃，君曜主營項目為IC設計，主要從事高速傳輸介面、影像訊號處理和高感度觸控IC相關產品之設計與研發，產品主要功能係負責顯示模組與手機主板間之訊號傳輸，以及處理使用者之觸控輸入訊號，將觸控動作轉譯為相應之操作指令，主要應用於二手手機與售後維修市場。

2025-11-07 01:58
CloudMile獲數發部AI認證　展現AI落地實力

CloudMile獲數發部AI認證　展現AI落地實力

AI公司CloudMile萬里雲近期榮獲數位發展部數位產業署頒發之「人工智慧技術服務機構能量登錄」之「人工智慧技術教育訓練」與「文字內容自動生成」認證單位。該登錄制度為台灣政府推動 AI 技術服務品質的官方驗證，目的為強化台灣產業的數位韌性、技術整合與資訊安全實力。CloudMile 萬里雲的入選，證實其 AI 教育服務與生成式 AI 技術已達到國家級標準，並具備國際落地的服務實力。

2025-11-07 01:49
健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

二代健保補充保費新制擬採「年度結算」、下限2萬元的措施，優先結算存款利息、股利所得與租金收入，同步調整獎金收入課徵補充保費規範，但因各界輿論沸騰，行政院今（6）日晚間宣布暫緩，不過中經院院長連賢明感嘆，「每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。」認為健保財務問題是難解議題。

2025-11-06 22:39
建新國際Q3營收創新高、前三季EPS2.67元　明年新科智慧物流添業績

建新國際Q3營收創新高、前三季EPS2.67元　明年新科智慧物流添業績

建新國際(8367)今年第三季營收8.05億元，創歷史新高，年增8.78%；毛利率31.03%；歸屬母公司稅後淨利8484.8萬元，季增34.95%，年增2.56%，EPS0.92元；前三季營收23.78億元，年增11.69%；歸屬母公司稅後淨利2.36億元，年減3.12%，EPS2.56元。

2025-11-06 21:44
普發現金晚間8點達207萬人預先登記　6步驟可修改領錢帳號

普發現金晚間8點達207萬人預先登記　6步驟可修改領錢帳號

普發1萬預先登記今（6）日進入第2天，財政部統計，至晚間8點已有逾207萬人次完成送件，目前人數持續增加中，由於數發部已提前加開頻寬，整體登記作業流程順暢。若民眾寫錯銀行入帳的帳號，須在11月13日透過6步驟修改。

2025-11-06 20:33
台驊控股前三季EPS5.81元　併購韓國Skymaster後增添未來成長動能　

台驊控股前三季EPS5.81元　併購韓國Skymaster後增添未來成長動能　

台驊國際控股(2636)今(6)日董事會通過第3季合併財報，累計前三季營收160.43億元，獲利7.95億元，EPS5.81元。集團隨著今年9月完成韓國貨運承攬業kymaster併購案，不僅強化半導體與航太產業貨源，也進一步完善亞洲主要市場版圖，增添未來成長動能。

2025-11-06 20:07
700萬人減稅！明年綜所稅免稅額、扣除額都調高　4口之家省1.76萬

700萬人減稅！明年綜所稅免稅額、扣除額都調高　4口之家省1.76萬

700萬綜所稅申報戶明年度可享減稅利多！依主計總處今（6）日公告物價年增率（CPI）漲幅推估，明年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額有望調高，116年5月報稅適用。以4口之家情境估算，最多可省1.76萬元。

2025-11-06 20:02

讀者迴響

熱門新聞

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

二代健保新制惹怒網「定存利息1.7%，政府就要拿2.11%」

「高雄最貴豪宅區」買氣隱形　在地：舊屋不賣新屋不追

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

IC設計再添新兵　君曜預計12月中旬上櫃

統一前三季EPS 2.93元　受咖啡豆成本及電商整頓影響獲利小減

普發現金晚間8點達207萬人預先登記　6步驟可修改領錢帳號

700萬人減稅！明年綜所稅免稅額、扣除額都調高　4口之家省1.76萬

擷發科首登北美Embedded World　設立北美業務團隊推在地化佈局

CloudMile獲數發部AI認證　展現AI落地實力

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

MSCI季調開獎！沒有南亞科　全球指數增6刪7台廠

二代健保新制「一票房東哀號」　專家曝真相：影響有限

建新國際Q3營收創新高、前三季EPS2.67元　明年新科智慧物流添業績

吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

00929再度升息創一年新高

外資賣超台股逾50億元、連5賣　買賣超前10檔一次看

運力過剩與市場不確定性　Xeneta認為對託運人來說明年更樂觀

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366