暴力升息12%、填息率爆表！網：00929大師兄回來了！

▲▼股市,股票。（圖／記者黃克翔攝）

▲存錢不只放定存，懂選ETF也能養成穩定現金流。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）配息金額從0.08元升至0.09元，暴力升息12%！激起市場討論！

復華台灣科技優息（00929）人氣回溫！根據證交所資料，00929在9月定期定額戶數僅月減2%，為近半年來最小降幅，也明顯低於其他千億級ETF！顯示投資人態度由出脫轉為觀望。市場分析指出，00929今年配息連三升，穩定的配息表現提振投資信心，加上科技股題材與月配機制雙重優勢，成為資金續留的關鍵支撐力道。

自ETF配息新指引公布以來，今年不少高股息ETF陸續下調配息金額，但00929反而逆勢加碼，穩步調升配息，自年初起一路從0.05元、0.07元、0.08元至最新的0.09元，創下自去年12月以來的新高，亦是今年第三度調升。連三升息不僅讓股民留言大讚：「929配息調升！月配現金流就是爽」、「月月配中最有誠意非929莫屬」，也進一步提振投資信心。

從證交所定期定額數據觀察，00929投資戶數自2月高點4.78萬戶回落後，減幅逐月收斂，從4月的月減14%、7月的5%，到9月僅減615戶、降幅僅2%，顯示解約潮明顯趨緩，穩定配息成為投資人回心轉意的關鍵。目前00929定期定額交易戶數約3萬戶，仍穩居ETF定期定額第九名。

除了配息穩步走高，00929填息表現同樣亮眼。截至10月底為止，今年已除息10次，有9次當日完成填息，僅1次花7個交易日，全年填息率高達九成。

財經網紅槓桿存股哥指出，00929經歷一年累積後，平準金明顯提升，為後續配息提供更多能量。他強調，自己最重視的仍是「穩定配息」，不必一味追求高殖利率。與其和00878、00919、0056等高股息三本柱拚配息率，00929更應發揮「科技股＋月配」的雙重優勢，年化殖利率維持在6%至7%即可。更有專家指出，若是掛牌時期就以15元穩抱00929的投資人，0.09元的配息相當於回到7%，相當有競爭力，加上一兩天即可填息，同時保留股價上漲空間，才能真正展現00929兼具息收與成長的特色。

關鍵字： 00929配息ETF定期定額高股息ETF

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

2025-11-05 09:51
