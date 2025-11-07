ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

新台幣改版！陳冲：辛巴威幣改了也沒人要　貨幣信用更重要

▲▼中華人權協會人權之夜頒獎，前總統馬英九、前新北市長朱立倫、前行政院長陳冲蒞會發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

日前中央銀行宣布新台幣鈔券將進行改版，這是睽違24年全面改版，針對此次新台幣改幣，前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲向以「經濟新台幣 軍事古寧頭」為題向《ETtoday新聞雲》投書，他回憶，有民國38年成功的新台幣發行(不是改版)，就沒有後來經濟的發展，貨幣信用的建立，不是只有改版而已！

以下是陳冲投書全文：

邇來新台幣、古寧頭都成熱門字眼，前者因央行突在立院拋出改版訊息，後者則因光復節賴總統只談古寧頭，箇中原因均引發坊間熱議。

如果沒有民國38年成功的新台幣發行(不是改版)，就沒有後來經濟的發展；如果沒有民國38年的古寧頭大捷，就沒有爾後繁榮的台灣。這是多年前小學同學重聚壯遊金門時，我站在古寧頭海灘默禱後的分享。當然，台灣經濟的發展與繁榮，是個複雜的議題，這兩者只是必要條件(necessary condition)而已，如用拉丁法諺: conditio sine qua non 或許更為傳神。

第二次世界大戰結束，台灣光復，但因戰後常併發的通膨，加上日本當局於宣布投降後大量印發用以搶購物資的台灣銀行券(許介鱗教授研究)，而內地攜入金圓券也助漲物價，復以國共內戰又起，人心惶惶，據統計戰後平均年通膨達676%，民國37年一枚57元的雞蛋，至38年6月已要價7100元，民眾對貨幣已無信任，情況相當危急，不輸一次戰後的德國，或本世紀初經濟崩盤的辛巴威(Zimbabwe)，亟需貨幣改革。

但貨幣信用的建立，決不是只有改版而已，前述辛巴威只會改版，結果愈改愈沒人要，最後印出一張十四個零的鈔券(一百兆)，依舊不振，就是一例。當年台灣財政廳長嚴家淦深知此中奧妙，面對危急，事前深思熟慮，縝密規劃，然因國步艱難，手頭籌碼不多，需多方奔走，殫精竭慮。38/6/15嚴廳長在台灣省諮議會報告，即日起貨幣改革，新台幣限額二億元，絕不濫發，信用以向中央爭取的黃金八十萬兩為發行準備，並有一千萬美元為外匯準備，另為避免物價波動，專案進口白米一萬噸，以應民生，最後再宣示停止兌換金圓券等措施，擺出陣勢就已顯示十足籌謀。外界雖有怨言，但見準備周全，中規中矩，民心頓安，一場風暴，漸次平息，並順利接軌下半年的中央政府遷台，也奠定日後經濟起飛的基礎。家淦先生被譽為新台幣之父，其後歷任財政部長、院長、副總統、總統，功勳卓著，均有紀錄可稽，時下被尊為護國神山催生的幾位部長，早年皆為嚴院長時的閣員。

至於古寧頭戰役，發生在民國38年十月下旬，共軍連戰皆捷，打算一舉拿下金門，結果因不熟潮汐漲退，登島9086人，多數陣亡，被俘逾三千人。我在2018年古寧頭七十周年前夕，曾有一文簡述經過，主要當時情勢混亂，無人知悉全貌，不過七年前曾在金門島上巧遇當年發出第一彈的熊班長，略悉戰況的激烈。賴總統在光復節憑弔古寧頭，引發陰謀論，其實戰役始自38/10/25，光復節談談古寧頭也無不妥，只是忘了主角(光復節)，難免物議。不過總統重點，應在強調國軍第一場台海勝仗、前人的犧牲換得繁榮、對抗威脅守護民主等，尚符當前政策需要，既然如此，也不應忘卻在經濟上前人的付出。

毋忘前人! 本月為嚴前總統120歲冥誕，欣悉賴總統肯定前人的犧牲奉獻，是否也以後輩身分對以前總統表彰其功、表示敬意呢?
 

新台幣改版！陳冲：辛巴威幣改了也沒人要　貨幣信用更重要

