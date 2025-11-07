馬士基雖調高今年財測　Q3獲利年減44%、Q4恐陷於虧損

▲馬士基航運第三季獲利年減44%。（圖／港務公司提供）



記者張佩芬／台北報導

全球第2大貨櫃船公司馬士基雖然調高今年全年獲利財測，但公告第三季獲利年減44%，並警告目前貨櫃航運市場最大挑戰並非需求疲弱，而是新船交付速度過快，使船隊運能過剩現象加劇，第四季市況恐更加艱困，如果運價跌破成本仍未止穩，恐在第四季出現虧損，並可能延續至明年第一季。國內有法人今日立刻發文提醒投資人。

法人指出，馬士基6日公布今第三季財報，息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)為26.8億美元，年減44%，6日收盤道瓊指數–0.84%、馬士基 –5.34%，投資人需慎防其他船公司Q3財報炸彈。

馬士基認為新船交付速度過快是產業的最大疑慮。而從待交的新船訂單來看，未來，新船大量下水將持續好幾年，依據Clarksons最新統計，全球貨櫃待交新船訂單數量1051萬箱(20呎櫃)，創歷史新高，未來幾年 全球貨櫃船隊運力，將再增31.6%供給。



法人分析，只要運價高於現金成本，航商通常都會持續營運舊船，不會拆船，以減輕資金壓力；必須等到航商大虧，才會大量拆船。



此外，以哈停戰後，有越來越多的航商恢復通行紅海，不再繞道好望角，2026年貨櫃航運產業的供給過剩壓力將更加嚴重。

馬士基在發布財報時指出，今年第3季，全球貨櫃運輸需求年增率在3%與5%之間，來自遠東地區、尤其中國大陸的出口，是運量紮實成長的主要驅動力，歐洲、非洲、拉丁美洲和中亞西部的進口仍熱絡，運往北美的貨櫃量則萎縮，特別是中國大陸對美出口。

馬士基調高全年獲利預測，預估2025全年稅前息前折舊攤銷前盈餘約90億至95億美元，高於先前估計的80億至95億美元。