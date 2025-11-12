高息ETF兼賺價差　一表看近半年2檔含息報酬率逾10%

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

高股息ETF向來是投資人打造現金流的利器，面臨今年市值型ETF報酬相對亮眼，投資人不禁想問，「息收與報酬無法兼得嗎？」，根據統計，目前在台掛牌的高股息ETF近一年配息殖利率超過10%中檢視含息報酬率狀況，其中有元大高股息（0056）與大華優利高填息（00918）2檔近半年含息報酬率逾10%，可以說是息利雙收。

若進一步比較川普關稅股災後，高股息ETF近半年的績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%雙十表現」者，只有大華優利高填息30（00918）與元大高股息（0056）兩檔，代表這兩檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也具備同時享受股價上漲成長的能力。

專家以00918為例，能夠在配息以及報酬兩方面皆有突出表現，主要是追蹤指數成分股的篩選流程，除了重視配息率之外，也強調成分股的填息動能，打造出兼具「收益+成長」雙特性的投資組合。相較僅以高配息率選股的高股息ETF策略，00918不僅配息率毫不遜色，在報酬表現方面更勝一籌。

攤開00918成分股，包括鴻海(2317)、京元電(2449)、漢唐(2404)等，不僅配息穩定，更都是今年以來受 AI 供應鏈需求帶動而表現亮眼的個股。

同時，00918自掛牌以來，近10次配息中已有7次成功完成填息，凸顯00918在除息之後的價格回復力。隨投資需求轉變，當前投資人對高股息ETF的要求已不只是會配息，更要能跟上成長趨勢，唯有兼具配息效率、填息紀律與成長性，能夠息收雙賺的高股息ETF才是配置首選。

