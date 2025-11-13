誰是最會配的ETF？11月年化配息率排行榜公開

財經中心／綜合報導

11月ETF除息秀熱鬧登場，年化配息率前三名依序為復華20年美債（00768B）、第一金優選非投債（00981B）及富邦特選高股息30（00900）；其中，00768B連兩季配發每單位1.24元，年化配息率近10%，穩坐全ETF市場配息王寶座，投資人若想參與本次除息，最晚須於11月18日前持有或買進，即可參與11月19日除息，並於12月15日領取這筆「歲末紅包」。

本月共有48檔債券ETF與16檔高股息ETF除息，CMoney資料顯示，整體來看，債券ETF表現優於高股息ETF。年化配息率前十名中，債券ETF就包辦六席，成為本月除息焦點。

其中，第一名的00768B再次搶盡市場鋒頭。繼首季首度配息震撼市場後，第二次季配息仍維持每單位1.24元水準，以11月10日收盤價計算，年化配息率9.4%，不僅超越多數非投資等級債ETF，也高於國人喜愛的高股息ETF，穩居11月除息ETF之首，展現「美債也能高息」的吸金魅力。

至於第二名的第一金優選非投債（00981B）與第三名的富邦特選高股息30（00900），年化配息率約9%左右；另如群益優選非投等債（00953B）、國泰永續高股息（00878）等五檔ETF，年化配息率也有7%以上表現。

00768B之所以能脫穎而出，關鍵在於轉為季配前長達六年未配息，期間累積大量債息收入，成為雄厚的配息基礎。改為季配後連兩季發放1.24元，不僅刷新美債ETF紀錄，也顛覆市場對「美債低息」的既定印象，一舉成為投資人追捧焦點，成為穩健收益族群的新寵。

展望後市，美國聯準會已於9月與10月各降息1碼，市場預期年底仍有降息機會。根據芝商所FedWatch工具（截至11月12日），12月再降息1碼的機率仍高達65%。隨著利率下行、債券價格有望反彈，專家建議，投資人可趁債市仍在低檔時，布局兼具信用品質與穩定配息的債券ETF，提前卡位債市回溫行情。

