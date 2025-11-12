鴻華傳併納智捷　鴻海老董劉揚偉：為擴大銷售談合作方式

▲圖為鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

市場傳出鴻海和裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌。鴻海董事長劉揚偉今天下午在線上法人說明會中表示，「細節要去問鴻華」，不過他認為，大方向是擴大銷售與市場，「最後可能會談出一個合作方式」。

劉揚偉指出，市場對於鴻華先進的電動車反應很好，如何讓產品擴大銷售規模，一直是鴻華積極布局的方向，如何與品牌商或通路商合作，目的都是擴大銷售與市場，對此鴻華與納智捷的想法，「應該是一致的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，若朝上述方向思考，鴻華與納智捷「最後可能會談出一個合作方式」，新的合作方式可讓鴻華的銷售市場繼續擴大。

至於Model B量產時間，劉揚偉透露，可能會在2026年第1季，但確切時程「仍要去問鴻華」。

展望電動車市場發展，劉揚偉預期，未來品牌車廠在電動車布局，將與之前的個人電腦（PC）產業製造趨勢一樣，朝向專業分工。他評估，電動車外包市場即將接近突破點，電動車委託設計及製造服務機會會越來越多，鴻海正迎接委託設計製造服務（CDMS）商業模式發生，屆時品牌車廠需要鴻海的專業製造能力，維持品牌車廠獲利。

鴻華先進2024年與裕隆合作推出納智捷品牌電動車n7，根據統計，2024年累積交車7121輛，今年前10月交付2787輛，共計已交車9908輛。

外界原先預期Model B電動車將以納智捷n5品牌上市，不過市場近日傳出Model B量產版更名為Foxtron Bria，可能改由鴻華自身品牌Foxtron銷售，引發業界和社群平台熱議。

對於市場傳言鴻華有意整合納智捷品牌及通路，裕隆今天上午發布重大訊息指出，報章媒體刊載內容屬外界傳聞或未經確認資訊，公司不予評論，有相關訊息請以公司正式公告為準。鴻華指出，相關合作或未來發展，以公司公告為準。

鴻華在9月底公告，鴻華原任總經理李秉彥接任董事長。鴻華指出，依循鴻海集團中央與子公司的專業分工進行職務調整。

鴻華當時表示，已完成多款電動車產品開發，現有經營團隊除了順利引進海內外既有車廠客戶，部分客戶也直接導入鴻華設計的電動車款。

展望未來，鴻華指出，持續憑藉鴻海集團CDMS商業模式，秉持「立基台灣、放眼全球」的願景，為股東創造更大價值。