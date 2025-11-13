快訊／台積電跌15元至1460　台股開盤下跌80點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（13日）以27867.59點開出，指數下跌79.5點，跌幅0.28％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1460元，跌幅1.02％；鴻海（2317）上漲5元至256元；聯發科（2454）下跌5元至1240元；廣達（2382）上漲4元來到292元；長榮（2603）上漲2.5元至188.5元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲326.86點或0.68％，收在48254.82點；標準普爾500指數上漲4.31點或0.06％，收6850.92點；那斯達克指數下跌61.84點或0.26％，收在23406.46點；費城半導體指數上漲102.43點或1.47％，收7082.13點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48254.82
|▲326.86
|▲0.68%
|S&P500
|6850.92
|▲4.31
|▲0.06%
|NASDAQ
|23406.46
|▼61.84
|▼0.26%
|費城半導體指數
|7082.13
|▲102.43
|▲1.47%
資料來源：證交所
