快訊／台積電跌15元至1460　台股開盤下跌80點

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（13日）以27867.59點開出，指數下跌79.5點，跌幅0.28％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1460元，跌幅1.02％；鴻海（2317）上漲5元至256元；聯發科（2454）下跌5元至1240元；廣達（2382）上漲4元來到292元；長榮（2603）上漲2.5元至188.5元。

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲326.86點或0.68％，收在48254.82點；標準普爾500指數上漲4.31點或0.06％，收6850.92點；那斯達克指數下跌61.84點或0.26％，收在23406.46點；費城半導體指數上漲102.43點或1.47％，收7082.13點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48254.82 ▲326.86 ▲0.68% S&P500 6850.92 ▲4.31 ▲0.06% NASDAQ 23406.46 ▼61.84 ▼0.26% 費城半導體指數 7082.13 ▲102.43 ▲1.47%

資料來源：證交所