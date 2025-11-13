日圓兌美元貶破155摜9個月新低　市場緊盯政府喊話效應

▲日圓走弱。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

受到美國政府關門結束、市場預期日本新首相高市早苗帶動弱勢日圓影響，日圓兌美元匯價12日一度貶至 155.04，創下近9個月新低，今（13）日台北時間上午7點半左右暫報154.73，市場緊盯高市政府喊話穩匯效應。

《彭博社》、《路透社》報導，高市早苗（Sanae Takaichi）主打「財政擴張、緩慢升息」路線，恐怕讓日圓壓力雪上加霜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日圓本季以來對美元就跌了約4.5%，為G10主要貨幣中最弱。儘管日本財務大臣片山皋月本週再度釋出「高度關注過度波動」的警告，但市場反應有限，投資人多半已對日方「口頭干預」感到麻木。

瑞穗證券分析師指出，「市場與財務省都將155視為心理關卡」，若持續突破，官員可能升高口頭干預力道，但只說不做，效果恐越來越有限。

日本新任首相高市早苗的政策取向。她強調應透過「薪資推動的通膨」來達成物價目標，並多次表示不急著升息。外界解讀為偏向延續日銀寬鬆政策，加上她也主張延長財政支出目標，意圖推動更多刺激措施，這些都被視為打壓日圓的負面因子。

SBI FXTrade指出：「若高市政策走向更擴張，即便政府短期壓住日圓，匯率仍可能再度下探。」

《彭博社》報導，若日本真的打算再次進場買進日圓，恐需先與美國協調，因為目前美方偏向讓日銀升息來解決問題，而非透過直接干預。

同時，日本若出手干預，還可能影響到規模高達5500億美元的對美投資基金，這筆資金等同於日本一半的外匯存底，對政府來說也是難以忽視的政治與財務風險。