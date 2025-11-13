即使紅海情況沒有變化　Xeneta估明年全球運費下降25%

▲Xeneta估明年全球運費下降25%。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

胡塞武裝已經停止了對以色列和紅海航運的襲擊，挪威知名海運市場分析平台Xeneta的首席分析師彼得·桑德警告說，這可能對全球貨櫃船運產生巨大影響，不過立即大規模返回該地區將需要一系列進一步的保證。但是該平台預估，即使紅海的情況沒有變化，明年全球運費也將下降25%。

超大型貨櫃船公司負責人認為，目前歐美線運價都在跌，且已經低於多數船公司成本線，因此明年再跌空間有限，船公司不會坐以待斃，一定會大幅減班，並開始拆解老舊船舶。

大型攬貨公司負責人則指出，紅海復航對運價一定有影響，因為船變多艙位變多，至於下降到25%可能不容易，船公司在調節上已經很有經驗；另外胡塞武裝說的也不是絕對有用，隨時都有可能突發狀況，簡單說長久維持低運價不容易。

Xeneta分析，紅海復航細節還很粗略，船公司不能把船員、船隻和貨物的安全建立在胡塞民兵的言論上，而是需要更多的保證，保險公司也是如此。另不同的運送人對風險的容忍度不同，法國達飛本月份已經有兩艘大型貨櫃船1月航行通過該地區，但總的來說，2025年期間通過蘇伊士運河的集裝箱船數量呈下降趨勢。

如果船公司認為風險較低，過境可能會開始增加，但估計不太可能看到立即恢復到2023年的水準。一旦商船大規模返回紅海，船隻免繞好望角，釋出的運力可能導致運費暴跌，除非船公司採取激烈措施，如空轉、拆除、減速和廣泛的空白航行。

桑德指出，遠東到北歐、地中海和美國東海岸這三條航線過去通常要經過紅海，而這些航線在紅海尚未復情況下，自今年年初以來，運價都下降了50%以上，如果貨櫃船大規模返回紅海，將使運力充斥市場，並導致全球範圍內的運費大幅下降，而不僅僅是那些直接受到改道影響的航線。

船公司已經開始虧損，即使紅海的情況沒有變化，預計2026年全球運費也將下降25%。託運人應該制定應急計劃，因為隨著蘇伊士運河過境服務的恢復，大規模返航將導致全球海洋供應鏈嚴重中斷。

Xeneta表示，仍有許多問題有待解答，但大規模返航對託運人和航運公司的影響將是巨大的。