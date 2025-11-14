00768B搶盡鋒頭！配息打敗高股息、吸金超車非投等債　成11月人氣王

▲圖為CMoney資料提供的債券ETF上週（11/3～11/7）淨申購排行。



財經中心／綜合報導

復華20年美債（00768B）配息火力全開，連兩季每單位配發1.24元，年化配息率近10%，不僅穩居11月ETF配息王，也吸引資金湧入，散戶大戶齊進場推升買氣，上週淨申購近30億元，奪下債券ETF吸金王，近五日成交量更突破6,500張，交易熱度直逼債券ETF前十名，人氣持續升溫。

根據CMoney資料，債券ETF上週（11/3~11/7）淨申購排行中，復華20年美債（00768B）以29.3億元奪冠，群益ESG投等債20+（00937B）及群益AAA-AA公司債（00754B）則以25.8億元、22.1億元分居第二、第三名。凱基A級公司債（00950B）與台新美A公司債20+（00942B）亦吸金逾十億元，顯示高品質債券ETF受資金青睞。

其中，配息王00768B再度搶盡市場鋒頭，連續兩季配發每單位1.24元，以年化配息率9.4%穩坐全ETF市場第一，不僅超越非投資等級債ETF，也高於熱門高股息ETF，展現「美債也能高息」的吸金魅力。

受除息題材帶動，投資人提前卡位，00768B近五日成交均量超過6,500張，交易熱度飆升至債券ETF第11名，上週受益人數亦增加近百人，成長位居債券ETF第三名，且無論散戶或大戶，均呈現同步增加的現象。若投資人欲參與11月19日除息，最晚須於11月18日前持有或買進，預計12月15日即可領取年底「高息紅包」。

累計今年以來，00768B規模已增加近54億元，居債券ETF規模成長第十、美債ETF之首，受益人數更近乎翻倍，成為今年債券ETF市場最耀眼的大黑馬。