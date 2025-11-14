全球瘋AI掀能源短缺危機！中研院長示警：不用核能太可惜

▲台灣的非核家園政策開始改變。（示意圖／鏡週刊提供）

「非核家園是否仍然是目前政府的政策，我不確定。」中央研究院院長廖俊智昨（13）日在立法院的教育及文化委員會業務報告時提到，「不用核能是非常可惜的一件事」。

全球瘋AI，算力即國力，而算力需要大量的電力支持，這也讓多國開始增加電廠設置，韓國昨日通過釜山古里核電廠二號機的延長許可，雖然已經停機兩年半，但將確認安全後重新運轉。英國政府宣布，將在北威爾斯安格爾西島建設該國首座小型模組化反應爐（SMR）核電廠，做為國家核能擴張計畫的第一步。

摩根士丹利報告提到，美國能源短缺問題威脅AI產業的發展，預估至2028年恐出現高達44GW的缺口，相當於44座核電廠的發電量，美國總統川普已下令能源部全力推動核能復興。

而台灣的核能問題，總統賴清德11日出席「第79屆工業節慶祝大會」時罕見受訪，他表示，立法院核管法已經修法，核安會也已把辦法公告，台灣電力公司會依法行政提出申請，只要符合安全無虞、核廢有解、社會溝通成功，就尊重專業的決定，現在已經在這個程序上，且「目前的確還缺少綠電，所以現在要積極推動綠電。」

他表示，工業、產業界很多人建議，行政院長卓榮泰日前赴立院備詢時也說，台灣並沒有排斥先進核能。SMR則要先看看目前技術到什麼程度，如果核融合的發電既安全又沒有核廢料，他相信台灣社會能接受這種新興核能。

挺核派也再度迎來大咖支持，就是中研院院長廖俊智，他是2016年6月上任、2021年續任院長，曾獲選為美國國家科學院院士，長期從事代謝系統改造、合成生物學、系統生物學及微生物合成燃料等基礎前瞻科學研究。

在13日的立法院，多位立委擔憂台灣在AI時代需要大量用電，廖俊智表示，即使用了核能、也還不夠，但是會有幫助。台灣受限土地與海域資源，很難百分百達成政府設定的再生能源目標，但仍會全力發展，包括地熱、碳捕捉與儲能技術、生質能、海洋能、新核能技術等。

立委楊瓊瓔質詢表示，若堅持非核家園政策，電力缺口恐難支撐AI與產業升級需求，她追問廖俊智是否願意公開表態支持重啟核電、積極發展核能，廖俊智說「是的」。

廖俊智表示，非核家園政策有他的時代背景，而且科技是隨著時間在不斷進步，目前一般的體認是，不用核能是非常可惜的一件事，畢竟他現在已被接受為是一種潔淨能源，但是他必須要為社會民眾所接受、能處理核廢料，更重要的是安全沒有顧慮。

廖俊智表示，目前至少安全在技術上建設是可以突破的，且不只限於台灣的能力，我們可以引進國外的技術。剩下的就是核廢料的處理比較困難一點，所以要說服一般民眾，對於經濟部的核定、進行下一步，「我認為是正面的。」



