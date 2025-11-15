兩岸美業市場最新財報出爐　前三季大多衰退、東森自然美逆勢成長

財經中心／綜合報導

同時深耕兩岸市場的四大美業品牌近期陸續公布Q1–Q3財報，受到中國大陸消費趨緩、服務業內卷及線上流量成本攀升等多重因素影響，克麗緹娜（麗豐-KY）、佐登妮絲（佐登-KY）、羅麗芬-KY前三季營運均呈現下滑，不過東森自然美在大陸市場表現強勢，成為同業間少數維持雙位數甚至高速成長的企業。

▲兩岸美業2025年Q1~Q3財報。(單位：千元)(資料來源：公開觀測站)

根據試算後的 Q1–Q3 數據，克麗緹娜前三季合併營收約 27.75 億元、年減 8.68%；佐登妮絲營收約 16.71 億元、年減 2.31%；羅麗芬約 8.53 億元、年減 3.85%。三家品牌同步面臨中國加盟體系調整、直播紅利減弱、消費者對高價課程轉趨保守等市場壓力，短期營收動能有限。

佐登妮絲今年雖持續調整中國直營店，一度於去年進行一次性關店處理、改以加盟取代直營模式，今年 1 月中國業績年增約 20%，並於 9 月創下近年新高，不過累計前三季營收仍較去年微幅衰退。

羅麗芬受中國終端市場競爭加劇影響，光是第三季營收季減達 26.08%、年減 13.75%，短期仍處調整期。

自然美成長亮眼 大陸營收 Q1–Q3 年增 84.46% 居同業之冠

四家業者中，以東森自然美的成長最為突出。根據彙整後的 Q1–Q3 財報試算，自然美前三季合併營收約 16.06 億元、年增 58.54%，是四家中唯一維持明顯正成長的品牌；尤其中國大陸營收達 13.33 億元、年增高達 84.46%，成為主要成長引擎。

東森自然美自去年推出「AI科技、美業、全健康」發展戰略，成為驅動品牌發展的核心引擎。東森自然美集團總經理鄭吉崇更帶領團隊在美業生態佈局上，引入代理商的展店及合作模式，使加盟管道高速增長。鄭吉崇指出，「我們構建了『標準化運營體系 + 全鏈路支持體系』，讓加盟商能夠快速複製成功模式，今年上半年就有 237 家新門店順利落地並實現業績增長。』

中國美業進入洗牌期 品牌集中度提升

從整體產業趨勢來看，四家業者 Q1–Q3 表現反映中國美業已進入存量競爭階段，流量紅利下降、直播門檻提高，消費更趨理性，高價課程與門店體系都面臨調整壓力。克麗緹娜、佐登妮絲與羅麗芬仍在進行通路優化，成長動能有限。

相對之下，自然美透過加盟擴點、AI 科技導入、全健康跨品類布局及與 INDIBA 的技術合作，使產品矩陣與通路擴張接連開花，帶動其在大陸市場逆勢成長。