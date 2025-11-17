拼賺75萬！5檔抽籤股本周登記　「興櫃股王」鴻勁報酬率破5成

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

高價差「新股抽抽樂」再度上演！證交所公告，本周有5檔新股申購登記，包括：資拓宏宇（6614）、邁科（6831）、華豫寧（6474）、崴寶（7744）、以及最吸睛的鴻勁（7769）。其中鴻勁以高達 50.5% 的報酬率居冠，若成功中籤，一張現賺 75.5萬元，堪稱「夢幻籤王」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲5檔本周抽籤新股。（資料來源：證交所；圖／AI製表）

興櫃股王鴻勁最受市場矚目，承銷價雖高達 1495 元，抽一張要準備約150萬元，但預估市價上看 2250 元，投資人只要中籤一張，就有超過 75萬元獲利空間。不過，其承銷張數達 3299張，抽籤競爭激烈，實際中籤率仍需觀察。

鴻勁成立於2015年，為半導體IC測試及相關設備研發、製造及銷售之專業廠商，是全球SoC測試分選機領域的領導廠商，擁有600項以上專利，其中發明專利約占95%以上，聚焦高階半導體測試領域，專注於半導體終端測試（Final Testing）及系統級測試（System Level Testing）。

鴻勁2025年10月合併營收達29.21億元，月增2.08%，年增95.15%，寫下歷史新高；2025年前三季營收達210億元，年增132%，上半年每股盈餘（EPS）達31.15元，幾乎追平去年全年水準。

除了鴻勁以外，包括資拓宏宇、邁科報酬率也超過3成，同樣具有短線套利潛力。崴寶與華豫寧報酬率雖略低，但申購門檻相對較小，適合風險偏好較保守的投資人參與。