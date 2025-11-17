台積電漲25元至1455　台股漲逾280點衝破27600

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以27600.74點開出，指數大漲203.24點，漲幅0.74％。隨後在台積電（2330）漲勢擴大下，指數勁揚281.39點至27678.89點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1450元，漲幅1.4％，隨後漲勢擴大至上漲25元報1455元；聯發科（2454）維持平盤至1230元；廣達（2382）上漲1.5元來到281元；長榮（2603）下跌1元至184.5元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌309.74點或0.65％，收在47147.48點；標準普爾500指數下跌3.38點或0.05％，收6734.11點；那斯達克指數上漲30.23點或0.13％，收在22900.59點；費城半導體指數下跌7.54點或0.11％，收6811.2點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47147.48 ▼309.74 ▼0.65% S&P500 6734.11 ▼3.38 ▼0.05% NASDAQ 22900.59 ▲30.23 ▲0.13% 費城半導體指數 6811.2 ▼7.54 ▼0.11%

資料來源：證交所