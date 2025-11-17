永慶防詐公益講座全台破870場　警廣電臺專訪不動產防詐

▲永慶房屋業管部協理陳賜傑(圖右)說明，若是對房產詐騙警戒心不足，可能讓自己暴露於風險之中。圖/永慶房屋提供

財經中心／綜合報導

積極推動防詐宣講的永慶房產集團，自2024年起在全台推動「預防房產詐騙公益講座」宣講，目前已舉辦逾870場次，達4.6萬人次參與。近日永慶受內政部警政署警察廣播電臺全國治安交通網「微笑多一點」節目之防詐單元邀請，提醒民眾當心5大常見房產詐騙陷阱。

主持人樂樂表示，原以為詐騙集團鎖定目標都是現金或黃金等動產，沒想到連有產權的不動產如房子和土地，也有被騙走的風險。對此，永慶房屋業管部協理陳賜傑說明，不動產價值不斐，加上民眾普遍對房產交易知識不足、經驗有限，同時誤以為房子被騙不易，因此警戒心不足，就容易讓自己暴露於詐騙的風險之中。

買賣房遇「假行情」可能被詐上千萬

房產詐騙時有耳聞，永慶房屋根據多年專業經驗與觀察，彙整出5大常見的房產詐騙手法，包含：假行情真低賣、假買方真騙屋、假屋主真詐財、假債權真法拍、假中人真騙錢，錢與房子都是詐騙目標。其中，最常發生的就是「假行情真低賣」，因為買、賣房子都可能遇到，可能面臨數百萬、甚至上千萬的財產損失！

陳賜傑解釋，大多人一生可能只買過1、2次房子，對房價只有「漲很多」的概念，但不知道確切行情是多少。有一些黑心仲介會跟投機客聯手，用「過時」或「挑選過」、甚至是造假的實價登錄，騙屋主以低於市價好幾百萬來賤賣房子，買入後馬上以正常市價、甚至是加價賣！以30坪的房子來說，一坪價差10萬、30坪就價差300萬元。

如果想避免假行情房產詐騙，專家建議，能在內政部實價登錄網站上，用地址找到房產買賣資料，包含總價、買賣時間、屋齡、坪數、樓層等屋況資訊。除了上網查，也可以多跑幾家仲介索取紙本的行情資料，永慶房屋就有提供消費者免費查行情服務。

▲永慶提醒屋主，務必向地政單位申請「地籍異動即時通」，提高對產權的掌握。（圖／永慶房屋提供）

屋主務必申請「地籍異動即時通」

永慶提醒所有屋主，務必向地政單位申請「地籍異動即時通」，申請後只要房屋或土地產權有異動，例如過戶、設定抵押權等都會以簡訊提醒所有權人，由地政單位幫你一起掌握產權的狀況。而永慶也是首家協助內政部推廣「地籍異動即時通」服務的業者，協助客戶提高對房產安全的保護力。

若想了解更多房產防詐撇步，警察廣播電臺「全國治安交通網」專訪永慶房屋的防詐單元《識詐你和我：房產詐騙比你想的更近！》已上架「警廣全國治安交通網」的線上收聽平台，民眾可以到podcast、KKBOX等平台收聽，未來也還有更多房產防詐單元將陸續播出。詳情請參考：https://open.firstory.me/story/cmhlpx2to00i001tx8fzy4fyf

