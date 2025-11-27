從心守護資產安全！永豐銀行推打詐利器　從服務端建立安全防護網

▲不是只有「貪心的人」才會掉入陷阱被詐騙，詐騙集團比你想的更專業。（圖／取自影片，下同）



財經中心／綜合報導

許多民眾總以為「我很聰明、我懂投資、我不會受騙」，甚至誤以為只有「貪心的人」才會掉入陷阱，但事實不是如此，詐騙集團比你想的更專業，從話術設計、角色安排到情境鋪陳，全都分工細膩、還懂心理操作，詐團通常不會一開始就要求大額匯款，而是以「一步一步的試探」引誘民眾先嘗到甜頭，再逐漸卸下戒心，等到警覺下降後，才會誘導受害者「一口氣投入所有資金」，最終釀成難以挽回的損失，永豐銀行作為金融第一線的守門員，利用科技升級防詐工具，層層把關幫助民眾不被騙！

▲銘傳大學犯罪防治學系、反詐騙聯盟秘書長林書立助理教授，分析最常見的三大詐欺形態。

詐騙手法「日新月異」，從假投資到解除分期付款，幾乎天天都有人受害，銘傳大學犯罪防治學系、反詐騙聯盟秘書長林書立助理教授，分析最常見的三大詐欺形態，提供民眾參考與警惕：

▲受騙金額最高的是投資詐騙，因為投資就是有無賺有賠，任何保證獲利的承諾一定是詐騙。

第一型：投資詐騙，受害最多、金額最大

受騙金額最高的就是投資詐騙，詐騙集團會先給小甜頭，再引導受害者加碼投入，金管會已明確規範，合法金融機構不能做「保證獲利」承諾，因此，任何說「絕不會虧損」、「穩賺不賠」的投資，不但全都違法，也一定是詐騙。

▲最多個案受騙的詐騙手法，則是有人裝成假警察、假檢察官。



第二型：假冒公務、金管單位，單筆金額最高的詐騙

另一種是最多個案受騙的詐騙手法，則是有人裝成假警察、假檢察官，現在的詐騙集團甚至會假冒「165潛在被害小組」打來阻止你匯款，藉此取得信任，遇到這類狀況時，正確做法是立即掛電話，並自行撥打165求證。

第三型：網路購物金流詐騙，常見到人人都可能中招

任何要求「金流認證」、「客服協助扣款」的流程，幾乎100%是詐騙，真正的金流認證不需要專人引導。

面對詐騙集團「步步進逼」的攻擊手法，永豐銀行並未僅以單一技術、單點措施作為防禦，而是以更全面、更長期的策略思維，打造一套真正能守護客戶資產安全的防詐架構，永豐銀行以「防詐先豐守護資產安全」為核心精神，秉持「保護好人、打擊壞人」的理念，推動完整的反詐體系，從戰略、監控到宣導三端布建完整防線，成為金融業中罕見以「企業級治理」投入防詐。

▲永豐銀行推出了「三大防詐利器」，在服務端為客戶建立起最直覺的安全防線。

永豐銀行指出，詐騙不再只是客服人員或前線行員需要面對的問題，而是關乎整個金融體系運作的重大風險，因此以「客戶旅程（Customer Journey）」視角重新盤點所有流程，從商品往來、服務申請、金流交易，到後續控管的每一個環節，全面檢視所有可能藏匿詐騙的風險點，並由內部成立跨單位專責小組，整合全行資源制定專屬防護機制，將「反詐」從單一作業升級成全公司的共同使命，永豐銀行推出了「三大防詐利器」，在服務端為客戶建立起最直覺的安全防線。

▲ ATM加設AI人臉辨識，杜絕有心人士遮臉盜領。



1. ATM加設AI人臉辨識，杜絕有心人士遮臉盜領

在永豐銀行的ATM自動化服務區，導入了AI人臉辨識系統，要求使用者必須「露出完整的全臉」才能進入，此舉是為了杜絕不肖人士遮臉或蒙面進行盜領，將潛在的危機阻擋在第一線。

▲專屬短碼68807，一眼辨識官方訊息。

2. 專屬短碼68807，一眼辨識官方訊息

為了解決客戶經常誤點假訊息的困擾，永豐導入專屬短碼「68807」，只要客戶收到來自此短碼的訊息，就能「一眼辨識官方」，無須擔憂點擊到假訊息或釣魚網站。

▲防詐辨識通查詢工具，讓詐騙網址無處遁形。

3. 防詐辨識通查詢工具，讓詐騙網址無處遁形

永豐銀行推出「防詐辨識通」網址辨識工具，當客戶對收到的網址感到疑慮時，只需輸入可疑網址，「防詐辨識通」將立即驗證網址來源，協助判斷是否為官方網站。「防詐辨識通」能有效降低誤點擊釣魚網站或相似網域連結的風險，並提升客戶對詐騙的警覺性，守護交易安全。同時永豐跨部門組成監控小組，運用AI模型持續學習各種詐騙情境，一但偵測到異常交易，系統就會即時出現風險提示，必要時則會進一步啟動帳戶保護機制。

▲永豐銀行深知防詐不能只靠科技，更需要全民的警覺與教育。



▲永豐銀行與具社會影響力的媒體共同舉辦、參與防詐論壇，讓最新詐騙手法、預警資訊能快速傳遞至全民。

▲積極運用線上影音、AI主播、防詐專區、社群宣導防詐教育。



除了科技布局，如AI模型監控、ATM人臉辨識、防詐查詢工具之外，永豐銀行更加強宣導面作為，永豐銀行深知「防詐不能只靠科技，更需要全民的警覺與教育」，因此積極運用線上影音、AI主播、防詐專區、社群宣導，並跨界參與大型論壇、與媒體合作倡議，讓防詐意識能擴散到更廣的人群。

▲永豐銀行積極參與跨界論壇，與媒體合作倡議反詐。

永豐銀行在反詐領域的努力深受肯定，成功攔阻超過580起詐騙，2025年一舉拿下玉山獎《最佳人氣品牌全國首獎》及《工商時報數位金融獎–數位資訊安全獎（反詐組）》兩項大獎，反詐決心有目共睹。永豐銀行強調，守護資產安全不是單一銀行能獨自完成，除了科技與制度建置，更積極推動警銀聯防、企業跨界協作，並與具社會影響力的媒體共同舉辦、參與防詐論壇，讓最新詐騙手法、預警資訊能快速傳遞至全民，未來將持續以科技監控、人性關懷與跨界合作三軌並行，提升全民防詐意識，同時打造更安全、可信賴的金融環境。

▲永豐銀行在反詐領域的努力深受肯定，2025年成功攔阻超過580起詐騙。

▲ 永豐銀行未來將持續以科技監控、人性關懷與跨界合作三軌並行，提升全民防詐意識。

