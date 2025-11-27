ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

從心守護資產安全！永豐銀行推打詐利器　從服務端建立安全防護網

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲不是只有「貪心的人」才會掉入陷阱被詐騙，詐騙集團比你想的更專業。（圖／取自影片，下同）

財經中心／綜合報導

許多民眾總以為「我很聰明、我懂投資、我不會受騙」，甚至誤以為只有「貪心的人」才會掉入陷阱，但事實不是如此，詐騙集團比你想的更專業，從話術設計、角色安排到情境鋪陳，全都分工細膩、還懂心理操作，詐團通常不會一開始就要求大額匯款，而是以「一步一步的試探」引誘民眾先嘗到甜頭，再逐漸卸下戒心，等到警覺下降後，才會誘導受害者「一口氣投入所有資金」，最終釀成難以挽回的損失，永豐銀行作為金融第一線的守門員，利用科技升級防詐工具，層層把關幫助民眾不被騙！

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲銘傳大學犯罪防治學系、反詐騙聯盟秘書長林書立助理教授，分析最常見的三大詐欺形態。

詐騙手法「日新月異」，從假投資到解除分期付款，幾乎天天都有人受害，銘傳大學犯罪防治學系、反詐騙聯盟秘書長林書立助理教授，分析最常見的三大詐欺形態，提供民眾參考與警惕：

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／資料照）

▲受騙金額最高的是投資詐騙，因為投資就是有無賺有賠，任何保證獲利的承諾一定是詐騙。

第一型：投資詐騙，受害最多、金額最大

受騙金額最高的就是投資詐騙，詐騙集團會先給小甜頭，再引導受害者加碼投入，金管會已明確規範，合法金融機構不能做「保證獲利」承諾，因此，任何說「絕不會虧損」、「穩賺不賠」的投資，不但全都違法，也一定是詐騙。

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲最多個案受騙的詐騙手法，則是有人裝成假警察、假檢察官。

第二型：假冒公務、金管單位，單筆金額最高的詐騙

另一種是最多個案受騙的詐騙手法，則是有人裝成假警察、假檢察官，現在的詐騙集團甚至會假冒「165潛在被害小組」打來阻止你匯款，藉此取得信任，遇到這類狀況時，正確做法是立即掛電話，並自行撥打165求證。

第三型：網路購物金流詐騙，常見到人人都可能中招

任何要求「金流認證」、「客服協助扣款」的流程，幾乎100%是詐騙，真正的金流認證不需要專人引導。

面對詐騙集團「步步進逼」的攻擊手法，永豐銀行並未僅以單一技術、單點措施作為防禦，而是以更全面、更長期的策略思維，打造一套真正能守護客戶資產安全的防詐架構，永豐銀行以「防詐先豐守護資產安全」為核心精神，秉持「保護好人、打擊壞人」的理念，推動完整的反詐體系，從戰略、監控到宣導三端布建完整防線，成為金融業中罕見以「企業級治理」投入防詐。

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲永豐銀行推出了「三大防詐利器」，在服務端為客戶建立起最直覺的安全防線。

永豐銀行指出，詐騙不再只是客服人員或前線行員需要面對的問題，而是關乎整個金融體系運作的重大風險，因此以「客戶旅程（Customer Journey）」視角重新盤點所有流程，從商品往來、服務申請、金流交易，到後續控管的每一個環節，全面檢視所有可能藏匿詐騙的風險點，並由內部成立跨單位專責小組，整合全行資源制定專屬防護機制，將「反詐」從單一作業升級成全公司的共同使命，永豐銀行推出了「三大防詐利器」，在服務端為客戶建立起最直覺的安全防線。

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲ ATM加設AI人臉辨識，杜絕有心人士遮臉盜領。

1. ATM加設AI人臉辨識，杜絕有心人士遮臉盜領

在永豐銀行的ATM自動化服務區，導入了AI人臉辨識系統，要求使用者必須「露出完整的全臉」才能進入，此舉是為了杜絕不肖人士遮臉或蒙面進行盜領，將潛在的危機阻擋在第一線。

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲專屬短碼68807，一眼辨識官方訊息。

2. 專屬短碼68807，一眼辨識官方訊息

為了解決客戶經常誤點假訊息的困擾，永豐導入專屬短碼「68807」，只要客戶收到來自此短碼的訊息，就能「一眼辨識官方」，無須擔憂點擊到假訊息或釣魚網站。

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲防詐辨識通查詢工具，讓詐騙網址無處遁形。

3. 防詐辨識通查詢工具，讓詐騙網址無處遁形

永豐銀行推出「防詐辨識通」網址辨識工具，當客戶對收到的網址感到疑慮時，只需輸入可疑網址，「防詐辨識通」將立即驗證網址來源，協助判斷是否為官方網站。「防詐辨識通」能有效降低誤點擊釣魚網站或相似網域連結的風險，並提升客戶對詐騙的警覺性，守護交易安全。同時永豐跨部門組成監控小組，運用AI模型持續學習各種詐騙情境，一但偵測到異常交易，系統就會即時出現風險提示，必要時則會進一步啟動帳戶保護機制。

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲永豐銀行深知防詐不能只靠科技，更需要全民的警覺與教育。

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲永豐銀行與具社會影響力的媒體共同舉辦、參與防詐論壇，讓最新詐騙手法、預警資訊能快速傳遞至全民。

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲積極運用線上影音、AI主播、防詐專區、社群宣導防詐教育。

除了科技布局，如AI模型監控、ATM人臉辨識、防詐查詢工具之外，永豐銀行更加強宣導面作為，永豐銀行深知「防詐不能只靠科技，更需要全民的警覺與教育」，因此積極運用線上影音、AI主播、防詐專區、社群宣導，並跨界參與大型論壇、與媒體合作倡議，讓防詐意識能擴散到更廣的人群。

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲永豐銀行積極參與跨界論壇，與媒體合作倡議反詐。

永豐銀行在反詐領域的努力深受肯定，成功攔阻超過580起詐騙，2025年一舉拿下玉山獎《最佳人氣品牌全國首獎》及《工商時報數位金融獎–數位資訊安全獎（反詐組）》兩項大獎，反詐決心有目共睹。永豐銀行強調，守護資產安全不是單一銀行能獨自完成，除了科技與制度建置，更積極推動警銀聯防、企業跨界協作，並與具社會影響力的媒體共同舉辦、參與防詐論壇，讓最新詐騙手法、預警資訊能快速傳遞至全民，未來將持續以科技監控、人性關懷與跨界合作三軌並行，提升全民防詐意識，同時打造更安全、可信賴的金融環境。

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲永豐銀行在反詐領域的努力深受肯定，2025年成功攔阻超過580起詐騙。

▲▼永豐銀行,科技防詐,升級。（圖／取自影片）

▲ 永豐銀行未來將持續以科技監控、人性關懷與跨界合作三軌並行，提升全民防詐意識。
 

關鍵字： 永豐銀行科技防詐升級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【消失的她】跳舞跳到一半被舞台吞了！還自己爬回來QQ

推薦閱讀

永豐強化防詐陣線！建立防護網　今年阻詐逾百起

永豐強化防詐陣線！建立防護網　今年阻詐逾百起

永豐銀行今（17）日參與「斥詐風雲論壇」與政府部門、專家學者及金融同業，公私協力防詐；永豐銀行表示，旗下善盡臨櫃關懷並運用科技力，繼2024年分行臨櫃攔阻逾500起疑似詐騙案，2025年累計至3月底亦已攔阻逾百起，守護客戶財產安全；論壇則從政策發展、AI（Artificial Intelligence；人工智慧）科技防詐、金融資產守護及詐騙手法解析等面向切入，積極呼籲各界共同阻詐、識詐，建立完善防詐守護網。

2025-04-17 14:29
英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電（2330）日前正式對前資深副總羅唯仁提出告訴，指其掌握的敏感資料可能流向新東家英特爾，引發國際半導體圈高度關注。對此，英特爾執行長陳立武最新在內部信中首次公開點名羅唯仁，強調相關指控「毫無根據」，公司完全支持他的加入。

2025-11-27 09:29
原物料齊漲！南亞通知客戶報價調漲8％　股價爆量奔漲停

原物料齊漲！南亞通知客戶報價調漲8％　股價爆量奔漲停

國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等上游原物料價格全面上漲，基於反映成本，南亞（1303）通知下游客戶銅箔基板(CCL) 全系列產品調漲8%，PP調漲8%，於11月20日起交運日生效，消息一出，南亞直奔56.2元漲停價位，成交量近二個半小時爆近14萬張大量，穩居成交王。

2025-11-27 11:24
Dell、HP示警記憶體晶片吃緊　「從未見過成本以如此速度上升」

Dell、HP示警記憶體晶片吃緊　「從未見過成本以如此速度上升」

戴爾科技（Dell ）、惠普（HP）及多家科技大廠近日警告，隨著人工智慧 (AI) 基礎建設需求急速攀升，明年全球記憶體晶片供應恐出現短缺；戴爾營運長 Jeff Clarke 更坦言「從未見過成本以如此速度上升」。

2025-11-27 10:36
鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

鴻勁精密（7769）今日以承銷價1495元正式上市掛牌交易，並以2710元開出，開盤後一度衝上3000元，不只創下寫歷史新高，今日最高更上漲1505元，漲幅達100.66%，上演蜜月行情，若投資人幸運抽中，並在高點賣出，一張可以賺進150.5萬元。

2025-11-27 10:42
軍工航太股僅1天慶祝行情　10檔「短多下車」開高翻黑下挫

軍工航太股僅1天慶祝行情　10檔「短多下車」開高翻黑下挫

總統賴清德大動作提出1.25兆元的追加國防預算，雖激勵今（27）日航太軍工族群開盤延續昨日強勢格局，惟短多下車，股價也跟著拉回，呈現一天行情，工業電腦攸泰科技（6928）跳空漲停以59.5元開出再翻黑，雷虎（8033）、漢翔（2634）、長榮航太（2645）、亞航（2630）、中光電（5371）、龍德造船（6753）、寶一（8222）、晟田（4541）、事欣科（4916）等個股均以紅盤開出隨即連袂翻黑走跌。

2025-11-27 10:31
創業者必看！永豐DA BOSS最強創業大禮包曝光：手續費優惠＋展場四大體驗全解析

創業者必看！永豐DA BOSS最強創業大禮包曝光：手續費優惠＋展場四大體驗全解析

創業不只是開一家公司，而是一場需要資源、速度與支持的長跑。永豐銀行以 「DA BOSS」為核心精神，打造從創業初期到事業成長都能使用的一站式服務；今年更推出 「2025創業大禮包」，提供市場上罕見的跨行手續費優惠，協助新創與中小企業把資源花在真正重要的地方，像是產品、營運與擴張等部分。

2025-11-27 11:50
快訊／台積電漲15元至1455　台股開盤大漲逾200點

快訊／台積電漲15元至1455　台股開盤大漲逾200點

美股26日在感恩節假期前夕以全面收漲作收，台股今（27日）上漲107.70點、27517.24點開出，漲勢持續，上漲207點來到27617點。

2025-11-27 09:05
日本半導體11月重災　00949掌iPhone供應鏈抗跌成焦點

日本半導體11月重災　00949掌iPhone供應鏈抗跌成焦點

蘋果最新推出的iPhone 17系列自上市以來，在全球多地掀起換機潮，預購量明顯優於前代，並帶動台日供應鏈熱度升溫。外媒指出，今年iPhone 17在部分市場的交貨等待時間較去年增加約13%，顯示消費者對升級規格具高度興趣。

2025-11-27 08:30
00929配息三升+指數優化　ETF專家：息率穩了

00929配息三升+指數優化　ETF專家：息率穩了

規模快速膨脹的復華台灣科技優息ETF（00929），自11月21日起啟動指數編製規則更新，引發市場高度關注。專家指出，本次調整的重點包括成分股數量、產業範圍及定審機制全面優化，目的是因應基金規模從上市後一路飆升，原本僅挑選40檔股票的架構已不敷使用。

2025-11-27 08:20

讀者迴響

熱門新聞

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電叛將「偷機密」坐上副總裁　專家揭死穴

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

Google挑戰輝達　1公司反成最大贏家

台積電「明日之星」曝光！　最年輕副總領頭甩三星

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

張忠謀、魏哲家最大難題！　台積電接班水很深

官股偷存00929！庫存突破108萬張！

00929受益人數全級距回溫

00929配息三升+指數優化　專家：穩了

規模4387億00878完成換股！增3檔　清空微星、萬海和大聯大

台積電爆接班問題！　魏哲家憂「叛將事件」重演

國票金爭奪戰！公股陣營全力迎戰　臺灣菸酒加入買股行列

記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

俄烏和平協議問題重重　明年沒有重建商機散裝船運也能比今年好

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366