換工作像「闖地獄密室」！她怒揭職場3大毒文化　掀上班族共鳴

一名網友近日發文分享自己多次轉職的心路歷程，直言換工作宛如「在不同的地獄玩密室逃脫」，並細數許多公司會出現的3大職場毒文化，包含流程不清、升遷看誰演戲好、萬物皆可怪新人等等，引起不少上班族共鳴熱議。

該名女網友在Dcard以「一直換工作不是因為內容，而是因為人……真的有同事老闆好相處＋制度正常的公司嗎？」為題發文，直言工作不像是在工作，像在不同的地獄裡玩密室逃脫，而每個密室的特色都一樣：人爛、制度爛、流程爛、文化爛，只有工時和離職率一致地高。

她指出，近幾份工作的流程毫無一致性、無法溝通，主管與同事各說各話，卻總在出錯後一致把責任推給新人。她形容典型情境為：「A教一種做法、B說另一套做法、C又指責你做錯，D則在旁冷笑」，讓人無所適從。原PO無奈道，做錯要背鍋、做對被說運氣好，沒做也會被批評態度差，讓她懷疑是否需要「通靈」才能順利工作。

原PO提到，多間公司升遷制度疑似是看「演技」而非能力。她指出，有人工作量不大，卻時常開啟線上會議狀態營造「很忙」的形象，甚至搞小團體、沒事找別人碴、靠巴結獲得主管青睞；反觀真正扛事的人，卻長期卡在第一線處理繁重流程。

原PO也描述部分公司充斥「萬物怪新人」文化，不論事情有無出錯，總能把責任繞到新進員工身上。例如：做得太快＝太急，做得太慢＝不熟，問問題＝吸收力差，不問問題＝不會確認，照流程＝沒彈性。

原PO最後表示，並非自己愛換工作，而是無法每天面對「噁爛的人際環境」。她對於工作的期望僅是流程清楚、同事與主管溝通能像「人」、工作不需要靠猜測和忍耐。

文章曝光後掀起大量討論，不少網友紛紛留言認同「這種公司不知道為什麼永遠都不會倒」、「台灣有良心、乖乖做事的企業很少，大部分的工作90%都是處理人的問題」、「我有時候真的邊騎車邊哭，覺得自己是什麼很爛的人嗎？一直遇到爛同事、爛老闆」、「妳寫的太寫實，這真的是我目前遇到的」、「我上個月剛離開有毒環境！遇到的狀況跟妳一模一樣」、「我很懂妳，一直換工作不是因為工作內容，而是因為人跟環境，不是環境雷就是同事雷，再來就是老闆雷，三個都會組成大禮包送給你」。

