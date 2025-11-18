輝達又遭出清！矽谷大老砍53萬股　示警AI熱潮估值風險

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

繼日本軟銀集團、橋水基金（Bridgewater）之後，「矽谷風投教父」Peter Thiel 的最新動作，為市場情緒投下變數。根據外媒《巴隆周刊》報導，Thiel Macro 公開的第三季 13F 報告中顯示，本季已將持有的 53.7 萬股 NVIDIA 全數出清，市值約 1 億美元，這項動作被解讀為他對當前 AI 投資熱度的再次示警。

此前日本軟銀集團傳出清倉輝達股份，套現 58 億美元；還有全球最大對沖基金之一的橋水基金在第三季也大幅減持了 65.3% 的輝達持股。

根據《巴倫周刊》報導，Thiel Macro 從持股調整來看，Thiel Macro 不僅退出 NVIDIA，同時減碼 76% 的 Tesla，並結束對 Vistra Energy 的布局，最終將投資組合收斂至僅剩三檔：Microsoft、Apple 與剩餘部分的 Tesla。比重上，以 Tesla 約占 39% 為首，Microsoft 與 Apple 分別約占三成與兩成多。相較上季，無論持股檔數或資金規模都明顯緊縮，顯示 Thiel 罕見採取更保守的策略。

外界注意到，這波調整正發生在市場普遍認為 AI 晶片需求仍處高峰的時間點，多數資金仍持續加碼相關供應鏈。Thiel 卻在此時選擇退場，他先前多次指出，當前 AI 情緒與 2000 年網路熱潮的氛圍相似，「資金追逐的速度超過技術落地」。即便 NVIDIA 在資料中心營收仍強勢成長，他對估值能否長期合理反映基本面抱持疑慮。

在縮減風險部位後，他將資金集中於資產體質穩健、具多元現金流的平台型龍頭，包括 Microsoft 的雲端與企業服務、Apple 的硬體與服務生態，以及 Tesla 仍具長期敘事的自駕與能源網路。Thiel 的核心判斷是，AI 效益將以較「漸進」的方式滲透市場，最終受惠者會是能將 AI 內建進既有龐大體系的企業，而非僅靠單一硬體周期推動股價的公司。