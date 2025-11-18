德鴻看好Voice AI藍海市場　預計12月中旬上櫃掛牌

▲德鴻董事長林宏興。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

雲端客服服務廠德鴻科技（6910）預計12月掛牌上櫃。德鴻科技成立至今已 32 年，公司致力於語音通訊、客服系統與人工智慧領域的創新應用。公司提供涵蓋企業客戶體驗全生命週期的完整解決方案 ，並以產業稀缺的 Voice AI 語音智能技術，成為推動金融、電信及航空業數位轉型的關鍵夥伴 。

德鴻科技的競爭優勢，建立在長達 32 年對語音通訊領域的深耕。相較於市場上多數的文字 AI 廠商，德鴻具備產業稀缺的 Voice AI 語音處理能力，是技術與經驗積累的關鍵成果。公司解決方案的底層技術涵蓋 ASR/STT（語音辨識）、NLU（自然語意理解）及 LLM（大語言模型），最大的差異點在於具備完整的方案整合架構，能有效掌握語音捕捉與語音控制等關鍵技術。

同時，德鴻科技已成功轉型為 Recurring（訂閱及維護） 的穩健商務模式。近幾年，雲端訂閱及維護的營收佔比已從 42% 成長到超過 50%，並在 2025 年前三季度達到 51%。此轉型不僅確保了更穩定的獲利來源，亦大幅提升了營收的能見度與發展基礎。

在雲端服務領域，德鴻科技是全球客戶體驗領先廠商 Genesys 在台灣市場最大的雲端方案合作夥伴，並於 2025 年升等為 Premier Partner。公司憑藉此合作優勢，已成功協助三大國籍航空公司導入雲端客服系統，打造「日不落的客戶體驗」，且已成功打入租賃業、零售業等行業市場，展現出在雲端化浪潮中的領導地位。

德鴻科技憑藉在語音應用領域的深度積累，正處於 AI 訂單爆發性成長的黃金階段。客戶的採購預算幾乎全面集中於 AI 相關應用，德鴻科技的 AI 產品在 2025 年的訂單金額已經達到三位數成長。未來，這些 AI 模組與雲端客服中心深度整合的訂單，將持續為公司帶來強勁且可預期的營收動能。



在市場布局上，德鴻科技鎖定「智能化」與「雲端化」兩大方向。儘管金融業法規嚴格，但德鴻科技預期在遠距服務規範成熟、AI 合規框架明確的共振下，金融業將逐步由前導實驗（POC）階段轉入小規模實際運作，為規模化導入鋪路。同時，德鴻科技的全球化布局亦積極展開，藉由與全球性大客戶（如航空公司）的合作，將服務範圍從台灣延伸到全球的服務中心，作為擴展國際市場的穩健起點。

德鴻專注於 Voice AI 語音智能，並在台灣市場扮演推動金融上雲的關鍵角色。未來將以「雲端放量」、「AI 應用深化」與「金融上雲啟動」三軸策略堅實推進成長。此三軸策略將確保營運動能從短期多產業雲端訂閱放量，延伸至長期金融上雲帶來的結構性機會。