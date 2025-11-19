本土Outlet龍頭　華泰1法寶AI也取代不了

▲將品牌也當成自己的顧客，是陳炯福的生意經，背後思維是人情世故的關係學。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

從不被看好到穩做10年「Outlet龍頭」寶座。瞭解經營的底層邏輯外，陳炯福經營之道所展現的軟實力，即便是AI或機器人也取代不了的。

國內零售業卻陷入9年來首度負成長窘境。然而位於桃園高鐵站附近的華泰名品城成長不多卻無虧損。「桃園（華泰名品城）美食街改裝兩個月後，業績增加38％，零售櫃增長也有30％，今年預計還能成長5％。」接受本刊專訪、現任華泰集團執行長陳炯福說得保守。

▲陳炯福要做的是「大家都會上門的生意」，包括旗下零售通路、旅宿和餐飲3大事業群。

他的經營哲學邏輯很簡單，不外「減法」二字。「邏輯想清楚，一體適用。想清楚一點：你賣什麼東西，什麼動機驅使客人來買，原則都很單純。」除了開發非蛋黃區商場，大幅降低品牌商租金，給消費者更大折扣外，如何訓練樓管同仁能耐，也是招商無往不利的關鍵。

陳炯福舉例，曾有品牌加入，一開始選在自認為最佳的位置，但業績不如預期；每天巡視的樓管觀察後建議移櫃，結果一移櫃業績就暴漲。「這是長期累積的經驗，10年下來，品牌商都信任我們的判斷，這些同仁的『腦力財』，就算AI再強也取代不了。」

▲都更中華泰王子飯店，將改建為兩棟大樓，其中一棟涵蓋商辦加飯店。

正因華泰團隊主動出擊協助品牌衝高業績，也讓自身水漲船高。「多年前有個男裝品牌，覺得成長10％很好了，可是我跟他說對手成長都是20％起跳，他其實是落後的，後來一起討論如何幫他提升，靠這樣才有良性循環。我認為信任是來自互動，而不是業績達不到就趕你走，我不喜歡這樣。」陳炯福感性地說，「我希望的樓管，並非傳統的樓管。」

明眼人一看便知，陳炯福走的就是人情世故的長期投資。「現在Outlet最大挑戰就是東西賣太快，沒東西賣等於沒業績。一旦本地沒貨，就要與國外總部商議要貨，但前提是要在沒貨前，對方就得認識我們團隊的人，並非有事情發生才接觸，因為光破冰就一道門檻。」陳炯福緩緩說明，「當理性上不可行，就必須訴求感性面，平常累積的『人情世故』就展現了功能。」

▲引進全台最大坪數的知名品牌POP MART與獨特店，正是希望增加Outlet品牌多樣性。

23歲就在在華泰工作、現任餐飲事業群營運副總經理郭宗鑫表述，「從董事長（陳天貴）到執行長（陳炯福）工作很嚴厲，但很念舊情；在華漾工作服務員多工作10以上，疫情期間我們沒裁員，而是想安排他們可以到哪個分館工作。」

樂觀可以是天生，也是一種天賦。異於剛接班時的青澀，水瓶座的他格局更大了。陳炯福坦言：「我覺得大眾市場是有趣的。我不做所有人生意，就像做餐廳，不要每人每天都來吃，我只要每個人1、2個月來一次，活得下去就好了。」他不是不想賺大錢，而是要長久的金流。



