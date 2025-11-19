ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

本土Outlet龍頭　華泰1法寶AI也取代不了

將品牌也當成自己的顧客，是陳炯福的生意經，背後思維是人情世故的關係學。

▲將品牌也當成自己的顧客，是陳炯福的生意經，背後思維是人情世故的關係學。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

從不被看好到穩做10年「Outlet龍頭」寶座。瞭解經營的底層邏輯外，陳炯福經營之道所展現的軟實力，即便是AI或機器人也取代不了的。

國內零售業卻陷入9年來首度負成長窘境。然而位於桃園高鐵站附近的華泰名品城成長不多卻無虧損。「桃園（華泰名品城）美食街改裝兩個月後，業績增加38％，零售櫃增長也有30％，今年預計還能成長5％。」接受本刊專訪、現任華泰集團執行長陳炯福說得保守。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳炯福要做的是「大家都會上門的生意」，包括旗下零售通路、旅宿和餐飲3大事業群。

▲陳炯福要做的是「大家都會上門的生意」，包括旗下零售通路、旅宿和餐飲3大事業群。

他的經營哲學邏輯很簡單，不外「減法」二字。「邏輯想清楚，一體適用。想清楚一點：你賣什麼東西，什麼動機驅使客人來買，原則都很單純。」除了開發非蛋黃區商場，大幅降低品牌商租金，給消費者更大折扣外，如何訓練樓管同仁能耐，也是招商無往不利的關鍵。

陳炯福舉例，曾有品牌加入，一開始選在自認為最佳的位置，但業績不如預期；每天巡視的樓管觀察後建議移櫃，結果一移櫃業績就暴漲。「這是長期累積的經驗，10年下來，品牌商都信任我們的判斷，這些同仁的『腦力財』，就算AI再強也取代不了。」

都更中華泰王子飯店，將改建為兩棟大樓，其中一棟涵蓋商辦加飯店。

▲都更中華泰王子飯店，將改建為兩棟大樓，其中一棟涵蓋商辦加飯店。

正因華泰團隊主動出擊協助品牌衝高業績，也讓自身水漲船高。「多年前有個男裝品牌，覺得成長10％很好了，可是我跟他說對手成長都是20％起跳，他其實是落後的，後來一起討論如何幫他提升，靠這樣才有良性循環。我認為信任是來自互動，而不是業績達不到就趕你走，我不喜歡這樣。」陳炯福感性地說，「我希望的樓管，並非傳統的樓管。」

明眼人一看便知，陳炯福走的就是人情世故的長期投資。「現在Outlet最大挑戰就是東西賣太快，沒東西賣等於沒業績。一旦本地沒貨，就要與國外總部商議要貨，但前提是要在沒貨前，對方就得認識我們團隊的人，並非有事情發生才接觸，因為光破冰就一道門檻。」陳炯福緩緩說明，「當理性上不可行，就必須訴求感性面，平常累積的『人情世故』就展現了功能。」

引進全台最大坪數的知名品牌POP MART與獨特店，正是希望增加Outlet品牌多樣性。

▲引進全台最大坪數的知名品牌POP MART與獨特店，正是希望增加Outlet品牌多樣性。

23歲就在在華泰工作、現任餐飲事業群營運副總經理郭宗鑫表述，「從董事長（陳天貴）到執行長（陳炯福）工作很嚴厲，但很念舊情；在華漾工作服務員多工作10以上，疫情期間我們沒裁員，而是想安排他們可以到哪個分館工作。」

樂觀可以是天生，也是一種天賦。異於剛接班時的青澀，水瓶座的他格局更大了。陳炯福坦言：「我覺得大眾市場是有趣的。我不做所有人生意，就像做餐廳，不要每人每天都來吃，我只要每個人1、2個月來一次，活得下去就好了。」他不是不想賺大錢，而是要長久的金流。


更多鏡週刊報導
華泰集團轉控股4／「總統御用廚房」不虛傳　揭華泰外館九華樓年狂銷萬隻烤鴨撇步
華泰集團轉控股5／百億執行長陳炯福若沒當CEO　最想重拾數學老師一職

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我皇太子！】男闖總統府管制區狂嗆　大批警一擁而上制伏

推薦閱讀

殺很大！外資砍台股915億元　創史上第4大

殺很大！外資砍台股915億元　創史上第4大

受到美股重挫拖累，今（21）日台股開低走低，終場大跌991.42 點或跌幅3.6%，以26434.94 點作數，外資賣超915.36億元，賣超金額創下史上第四大，值得注意，權王台積電（2330）收盤出現最後一筆7986張賣單，股價下跌70元或跌幅4.81%，以1385元作收，今日外資若是大賣台積電，意味台股整理時間恐怕會拉長。

2025-11-21 16:04
快訊／陳立武發聲！　首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

快訊／陳立武發聲！　首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

英特爾（Intel）近日捲入台積電（2330）前高層轉職風波，市場也質疑是否涉及商業機密外流。根據外媒彭博社報導，Intel執行長陳立武（Lip-Bu Tan）19日受訪時首度回應，強調相關指控僅屬「謠言與臆測」，公司一向尊重他人智慧財產權。

2025-11-21 14:25
美國線以目前運價與裝載率已是虧錢航線　SCFI今日下跌3.98%

美國線以目前運價與裝載率已是虧錢航線　SCFI今日下跌3.98%

超大型攬貨公司負責人指出，美西線今(21)今日現貨市場運價再跌50美元，每大箱(40呎櫃)收1450美元，以目前五到六成裝載率，已確定是虧本價。上海航運交易所今(21)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌3.98%，來到1393.56點，其中跌幅最高的是南美線的18.04%，其次是美西線跌幅9.76%。

2025-11-21 15:42
台股重摔991點季線失守　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」

台股重摔991點季線失守　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」

受到美股重挫影響，台股今（21）日下殺991.42點，以26434.94點作收，季線失守，刷史上單日第6慘，目前正在護盤階段的國安基金操盤人、財政部次長阮清華信心喊話：「國安基金還在場內，會視國際情況妥適處理。」呼籲投資人理性看待。

2025-11-21 15:33
台股11月大幅修正2100點　一表看單日前10大慘摔後市表現

台股11月大幅修正2100點　一表看單日前10大慘摔後市表現

受到美股下挫拖累，今（21）日台股大跌991.42點，創歷史第六大跌點，跌幅達3.61%，以26434.94點作收，第一金投信指出，在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，歷史跌點紀錄發生3個月、6個月後，台股通常會在修復行情帶動下，股價加速反彈上揚，平均漲幅分別達13.76%及25.11%。

2025-11-21 15:17
台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌991.42點，為史上第6大跌點，以26434.94點作收，跌幅3.61％，成交量5498.35億元。

2025-11-21 13:41
快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

4家職業工會欠繳保費，今（21）日遭到勞保局公告已不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳。

2025-11-21 12:46
輝達在台設立子公司　經濟部今日證實已核准

輝達在台設立子公司　經濟部今日證實已核准

針對台北市長蔣萬安稱輝達已進行在台灣設立子公司的相關作業，經濟部今日證實指出，已核准美商NVIDIA（輝達）設立台灣輝達經典股份有限公司。

2025-11-21 12:12
不甩台股暴跌逾900點！被動元件2檔亮燈漲停　3檔逆勢抵抗

不甩台股暴跌逾900點！被動元件2檔亮燈漲停　3檔逆勢抵抗

美股四大指數重挫收黑，今（21）日台股11點過後下殺10.98點，退至26515.38點，各類股臉色鐵青，被動元件成為電子類股當中少數抗跌族群，蜜望實（8043）挾著自結10月稅後獲利1.15億元，每股稅後純益（EPS）1.44元，直奔80.5元漲停價，金山電（8042）跟進漲停，立隆電（2472）、立敦（6175）、光頡（3624）等3檔力守紅盤之上。

2025-11-21 11:05
郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（21）日頂著滿頭白髮現身「2025鴻海科技日」（HHTD25），並與現任鴻海董事長劉揚偉同台，迎來滿場掌聲，劉揚偉高呼「沒有創辦人，就沒有今天的鴻海。」

2025-11-21 10:36

讀者迴響

熱門新聞

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

不甩台股暴跌逾900點！被動元件2檔亮燈漲停　3檔逆勢抵抗

AI走10年大運！　專家揭「台積電」閉眼買價位

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

台股暴殺855點！法人：止跌看聯準會臉色　回測季線可長期持有

美股恐慌蔓延！台股屠殺821點退守26600　台積電跌60元至1395

快訊／陳立武發聲！　首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

美股3大指數開高走高　台積電ADR也漲3.11%

台股黑色星期五！狂殺千點摜破季線　入列盤中第9大跌點

鴻海OpenAI合作細節曝　在美打造下代AI基礎設施

104打開超多32K工作　他驚「都是誰在做？」一票人+1

玉山金2028年獲利力拼500億　彭博：老董預告三商壽要貢獻2成

拼賺108萬！鴻勁抽籤中籤率1.65%　申購20萬筆凍資3千億

美光、SanDisk爆跌！亞股記憶體股哀號一片　SK海力士跌10%

美股巨震暴跌　華爾街投行：對沖風險引爆市場拋售潮

黃仁勳砸50億美元入股　英特爾高管揭合作模式

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366