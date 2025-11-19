羅唯仁跳槽英特爾　經長龔明鑫：初見他印象好、現在感到意外

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）前資深副總羅唯仁退休後爆出帶槍投靠競爭對手英特爾（Intel）疑雲，朝野立委譁然，經濟部長龔明鑫今（19）日在立法院經委會表示，過去擔任台積電董事見過羅，當初印象覺得還不錯，現在有點意料之外。

▲台積電前副總、工研院第14屆院士羅唯仁。（圖／取自工研院）

外傳羅唯仁洩露台積電2奈米機密給對手，國民黨立委張嘉郡質詢時問龔明鑫是否認識羅唯仁，覺得人品怎麼樣？民進黨立委邱議瑩也追問政府調查方向。

龔明鑫指出，自己過去擔任過台積電董事「確實見過」，當時的印象不錯，對羅唯仁退休後轉戰英特爾感到「有點意料之外」。

龔明鑫重申，政府對此案關切有3層次，包括「國家安全」、「產業利益」與「廠商損失」，他說，此案高檢署已啟動調查，是否涉及核心技術，經濟部會配合調查並釐清。

邱議瑩另詢問台積電被帶走哪些技術，是否已和經濟部接洽確認，龔明鑫回覆：「相關資料是否為台積電營業秘密，應由台積電對外說明，不方便代其回答，經濟部則會協助釐清哪些是營業秘密技術。」

工研院今年9月中旬公告羅唯仁擔任第14屆院士，並指羅唯仁是推動台積公司技術突破的重要舵手。他帶領團隊累積超過 1,500 項專利，推進 5 奈米、3 奈米、2 奈米 先進製程，更引進 EUV 微影技術，奠定台灣半導體在全球的領先地位。羅唯仁創立 7x24 研發中心，加速技術導入量產；以 One-Team 協作模式 串聯研發與生產；並與全球設備大廠建立深度合作，推動產業持續升級。正因如此，他獲張忠謀頒發「TSMC Medal of Honor」，肯定其在關鍵時刻的堅定承擔。

龔明鑫表示，對於羅唯仁工研院院士資格，未來等案件比較明朗，會跟工研院討論，來做處理。