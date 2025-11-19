納智捷併購影響n5上市進度？　公司：鴻海科技日由鴻華說明

▲裕隆集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

裕隆（2201）19 日舉行法說會，在關稅未明、貨物稅政策仍待觀察的情況下，對今年與明年車市維持審慎態度。公司預估，2024 年全年新車領牌數仍有機會站上 40 萬台以上，但明年的市場走勢仍高度依賴政策變化。

針對市場關注的「鴻華先進是否接手納智捷品牌」議題，裕隆再次強調，公司依法遵循公司治理與重大訊息揭露原則，與合作夥伴的業務合作均依原訂計畫推動中，尚未獲確認的傳聞不予評論；若後續有相關進度，將依主管機關規範進行公告。裕隆也補充，目前與鴻華先進的合作項目均正常進行，並未因外界傳言有所調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於外界關注的納智捷 n5 上市進度，裕隆說明，n5 為鴻華先進委託生產，相關時程由客戶主導，裕隆配合生產規劃與工廠準備，目前進度正常推進。本週五鴻海科技日預料會有更明確的資訊，由鴻華先進對外說明。

就車市狀況而言，裕隆指出，今年前 10 月新車領牌約 33 萬台，年減 12%，主要受 5 月以來的關稅不確定性與貨物稅議題影響，使第二季、第三季買氣明顯收縮。9 月起貨物稅減徵上路後，10 月領牌轉為年增 4%，出現初步回溫跡象，但能否延續須視政策後續走向而定。

從動力分布來看，今年前 10 月燃油車領牌年減 19%、純電車年減 23%，唯獨油電混合車逆勢成長 8%。裕隆表示，2024 年純電車市占率平均約 8%，雖曾在單月衝上 12% 至 13%，與歐美或中國市場相比仍屬偏低，台灣電動車銷售尚未形成真正的主力動能。

在事業佈局方面，裕隆強調「整車製造＋儲能」雙核心策略。整車部分，第三季正式導入 MG G50+ 量產，有助提升三義工廠稼動率，展現集團內整合綜效。儲能方面，除了既有的儲能電池，今年第二季起擴大進入動力電池製造領域，並於 10 月首度完成表後儲能系統導入案，獲利模式已具雛形。公司認為，儲能事業將成為未來重要成長動能，並評估藉由海外據點擴大銷售。

至於表前儲能，裕隆坦言受政策方向影響，整體市場的發展速度和需求正在收斂，公司已依情勢調整步伐，而表後儲能案則持續推動中。

裕隆第三季營收 182.73 億元、季增 2%；稅後淨利 2.56 億元、季增 121%，每股盈餘 0.24 元。累計前三季營收 538.36 億元，稅後淨利 8.08 億元，每股盈餘 0.77 元。公司指出，獲利較去年同期下滑，主因台灣新車需求減弱，加上轉投資收益同樣受車市低迷拖累。

裕隆表示，面對車市變數，公司已啟動費用與成本控管，同時靠整車與儲能雙主軸強化體質，但考量關稅談判尚未落地、貨物稅政策亦未完全明朗，明年車市仍有不確定性，市場表現仍須持續追蹤政策進展。