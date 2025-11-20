羅東房市自成一格「價沒跌」　在地指1產品仍是秒殺件

▲房市大環境不佳，但宜蘭房仲表示，羅東鎮內購屋剛需強，這1年多來房價並無下跌。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

房市大環境不佳，但宜蘭房仲表示，羅東鎮內購屋剛需強，這1年多來房價並無下跌。此外，他點出羅東房市小宅化現象，指出中古華廈2房車是非常搶手的物件，幾乎可說是秒殺，總價行情僅450~550萬元，CP值高。

有巢氏房屋冬山群英兆鎮加盟店東楊穆表示：「羅東以環鎮道路內為核心，生活機能便利成熟，此外鐵路以東細部計區域，也就是後站一帶開發也越來越到位，麥當勞、寶雅、特力屋相繼進駐。」

楊穆觀察：「雖然去年919央行祭出第七波信用管制，全台房市大不景氣，但羅東比較特殊，像是一種自成一格的市場，較不受大環境影響，而是靠在地建設支撐，因此這1年多來房價並無修正下跌。」

▲羅東房市就像自成一格的市場，較不受大環境影響。（圖／有巢氏房屋提供）

羅東的產品方面，首先談到新案，楊穆指出：「預售成交單價可達到每坪45萬元水準，屋齡3~5年丟出來的新古屋則也有將近40萬元的表現。」

而中古市場以華廈產品為主力，楊穆指出：「羅東鎮內中古華廈大多站上2字頭，但位置偏一點、或屋齡高一些近30年的產品，還有機會以單價18萬元左右入手。」

楊穆觀察：「羅東鎮內中古屋近年也吹起小宅風，過去以3房車、總價750~950萬元的產品為主，現在則是2房更夯，尤其是2房帶車位的物件更是搶手。」

楊穆說：「羅東鎮內中古華廈2房車，總價僅450~550萬元即可入手，CP值非常高，這種物件只要一釋出就是秒殺，可遇不可求，房價保值表現更是沒話說。」

▲楊穆指出，羅東鎮內中古華廈2房車物件非常搶手。（圖／有巢氏房屋提供）

