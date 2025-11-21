外資砍台股創今年最大賣超　台積電、鴻海淪重災區

▲外資調節鴻海4.3萬張，居單日賣超第一名個股。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
受到美股重挫拖累，今（21）日台股開低走低，終場大跌991.42 點或跌幅3.6%，以26434.94 點，外資賣超915.36億元，賣超創下史上第四大，鴻海（2317）成為外資賣超第一名個股，砍股4萬3671張，台積電（2330）、富邦金（2881）分居外資賣超二、三名，分別賣超張數3萬4625張、2萬9899張。
聯準會12月不降息機率，引發外資調節賣壓，今日外資重砍915億元，本周賣超1453.2億元，11月累計賣超達3576.21億。
外資前超前十名個股，電子股占了六檔，三檔金融股、一檔傳產，賣超第一名個股為鴻海，砍股4萬3671張，賣超第二～五名個股，分別台積電3萬4625張、富邦金2萬9899張、友達（2409）2萬2592張、仁寶（2324）1萬6027張。
外資賣超第六～十名個股，分別為永豐金（2890）1萬4172張、華邦電（2344）1萬3837張、凱基金（2883）1萬3106張、欣興（3037）1萬1263張、台玻（1802）1萬1249張。
外資買超第一名個股為萬海（2615）買超1萬3706張，買超第二～五個股大聯大（3702）1萬2824張、旺宏（2337）1萬2487張、中信金（2891）9988張、南亞（1303）買超8707張。
外資買超第六～十名個股為陽明（2609）7935張、聯電（2303）7823張、南茂（8150）7788張、台泥（1101）7057張、光寶科（2301）6230張。
