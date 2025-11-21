透過境外生升學與技術移民等建教合作　張聰聯助真理大學佈局未來

▲張聰聯(左)代表台灣商港事業協會與真理大學校李宜芳(右)簽署產學合作MOU。（圖／張聰聯提供）

記者張佩芬／台北報導

經營高雄港碼頭裝卸業務的一路發國際物流董事長張聰聯，是真理大學校友總會現任理事長，面對台灣當前的缺工問題，他指出，政府正推動境外生升學與技術移民等建教合作模式，反映產業對專業人才的需求不斷提升，這正是真理大學佈局未來、深化產業合作、拓展多元生源的重要時機。

張聰聯表示，真理大學具備優越的地理條件，未來發展更具潛力。隨著淡江大橋預計於明年完工，淡水往返台北港與桃園機場將更加便利，這對物流與國際運輸產業有明顯助益。

在他與學校共同努力下，本月初藉著學校60周年慶，與多家國內知名物流企業與專業協會簽署產學合作備忘錄(MOU)，搭建跨領域合作的新平台。

參與此次合作的企業包含一路發國際物流、一路發全球運籌、統一石化、穩達商貿運籌、東昱物流、喜客喜生活物流、沙發世界家具等公司、真理大學傑出校友會、台灣商港事業發展協會、台灣國際物流暨供應鏈協會、全球商貿運籌發展協會及美國SOLE國際物流協會台灣分會，透過強化產學交流與技術整合，期望促進國際接軌、提升學生實務能力，並協助業界挖掘更多優秀人才。

▲與真理大學簽署MOU的企業與公協會與校方代表大合照。（圖／張聰聯提供）

張聰聯感謝所有物流產業夥伴對真理大學的信任與支持，也希望藉由此次合作拋磚引玉，串聯更多校友共同支持母校的發展。他特別提到，校友周莉麒在越南深耕多年，洪堯昆、張振雄在馬來西亞具備良好經商關係，丁重成與陳坤煌校友榮獲馬來西亞拿督頭銜，陳豐裕與黃呂聰基校友在泰國具有穩固人脈，林定三與陳鴻基校友更因台日交流卓著而獲頒旭日雙光章，顏德敏校友則曾獲神農獎並擁有緬甸及阿根廷相關資源

他表示，這些校友的成就與人脈，都是母校拓展國際生源與提升競爭力的重要後盾。張理事長相信，除了以上所述的校友外，還會有更多的校友與產業的加入與支持，真理大學一定有機會在國際教育領域更上層樓，成為一流的國際大學。他也期盼未來能與產業界攜手，培育具國際視野與專業能力的物流與管理人才，為台灣產業發展與母校永續經營注入更強韌的動能。