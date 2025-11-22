減肥藥賣太好！禮來創藥廠紀錄　首家市值衝上1兆美元　

▲減重藥物市場呈現爆發式成長、此為示意圖。（圖／達志示意圖）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國藥廠禮來（Eli Lilly）在美股21日達到了1兆美元的市值，成為全球首家進入由科技公司主導的「兆美元俱樂部」的醫療保健公司，今年禮來股價上漲超過 35%，反映其在減重藥物市場的爆發式成長。

禮來21日股價以上漲 1.57%或0.097美元、 1059.7美元作收，市值近兆美元，而盤中最高來到1066.650美元，帶動市值突破兆美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《路透》報導，肥胖症治療曾經被視為小眾領域，如今已成為醫療保健領域最賺錢的領域之一，需求仍在穩定成長。

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）早期在該領域處於領先地位，但禮來公司的藥物Mounjaro 和 Zepbound人氣飆升，並在處方量上超越了其競爭對手。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，禮來公司目前的估值在大型製藥公司中名列前茅，約為未來 12 個月預期收益的 50 倍，這反映出投資者認為對肥胖藥物的需求將保持強勁。

報導稱，禮來公司股價的表現也遠超過美國大盤。自2023年底推出Zepbound以來，禮來股價已上漲超過75%，而同期標普500指數的漲幅僅超過50%。

在最新公佈的季度財報中，禮來公司肥胖症和糖尿病產品組合的總收入超過 100.9 億美元，佔其 176 億美元總收入的一半以上。

華爾街估計，到 2030 年，減肥藥市場價值將達到 1500 億美元，禮來和諾和諾德將共同控制預計全球銷售額的大部分。

