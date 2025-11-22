繼以星之後赫伯羅德也表明準備重回紅海　時間點挑在農曆年後淡季

▲赫伯羅德已在準備恢復航行紅海。（圖／取自赫伯羅德官網）

記者張佩芬／台北報導

繼以星航運之後，德國赫伯羅德航運也表示公司已在為重返紅海做準備，由於屆時船隻縮短航行時間估計會發生提前到港狀況，造成歐洲港口擁堵，該公司會選擇中國農年後市場空白航班多的淡季。陽明海運高階表示，公司所屬卓越聯盟也一直有在關注與做準備。

目前派船在航行紅海的主要是中國與以新加坡為主的東南亞及貨櫃船公司，另法國達飛家族因為是黎巴嫩人，與伊朗關係良好，也一直有派船航行，本月初還以1.8萬箱(20呎櫃)貨櫃船順利完成通航。另馬士基航運也有部分船舶航行紅海。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以色列以星航運(ZIM)，本周在發布第三季財報時告訴分析師，該公司認為紅海返航的可能性越來越大，正在等待保險公司批准返回紅海。由於該公司身分特殊，卻也公開表明在準備，凸顯紅海復航的時機真的近了。

赫伯羅德首行長詹森(Rolf Habben Jansen)在與Vespucci顧問Lars Jensen和貨運代理Kuehne + Nagel海上物流執行副總裁Michael Aldwell的虛擬討論小組中表示，該計劃準備在條件合適時實施。

根據Aldwell的說法，這些公司對開普港和蘇伊士港的中轉都有很好的計劃，但是蘇伊士運河的逐步開通可能會導致歐洲目的地港口的擁擠和延誤。

詹森同意這一分析，但他補充說，必要的條件可能會在中國新年之後找到一個交匯點，為穩定的停火留出足夠的時間，並為測試過境證明船員，保險公司，託運人和承運人的安全性贏得信心。

詹森說明，會把時間定在中國新年之後，是因為那將是至少緩解邁克爾在這裡概述的問題的最佳時機，因為我非常同意我們在歐洲將會遇到船隻同時湧入歐洲港口的狀況，如果轉換時間安排在中國春節後的淡季，那麼至少船舶聚集的服務，有空白航紓解實際狀況，也更容易重新調整。

陽明海運高階指出，目前多數商船因為以哈戰爭與胡塞襲擊商船，不走紅海與蘇伊士運河，繞行好望角增加約10至14天的航行時間，一旦回到紅海與蘇伊士運河，船隻會提前抵達歐洲與地中海，進而造成港口擁堵現象，甚至亞洲大港也有可能發生，需要一段時間來調節改善。

詹森說：「嚴重擁堵的風險非常大，尤其是在地中海和北歐。我認為，如果我們有一些準備時間，這實際上會幫助我們在某種程度上控制住擁堵。但在接下來的幾個月裡，我們必須非常努力地工作，以確保我們的時間表保持可靠性。」

詹森還指出了另一個潛在的挑戰，隨著抵達歐洲的船隻聚集在一起，將有大量貨物流入港口，託運人面臨的挑戰將是如何將這些貨物運出港口。