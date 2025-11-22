陽明海運文化基金會以藝術共創　守護兒童健康權與表達權

▲陽明海運文化基金會與台灣世界展望會於新竹五尖中心共同進行「一顆肥皂、一片海」兒童藝術共創活動。（圖／基金會提供）

記者張佩芬／台北報導

為響應11月20日世界兒童人權日，陽明海運文化基金會今日(22)日與台灣世界展望會於新竹五尖中心共同進行「一顆肥皂、一片海」兒童藝術共創活動。活動中透過肥皂泡泡結合大型創作形式，引導孩子學習手部衛生與疾病預防的重要性，同時提供孩子表達自我與共同創作的空間，落實兒童「健康權」與「表達權」的倡議精神。

陽明海運文化基金會今年捐贈世界展望會500 顆「貨櫃永續皂」，其中100顆運往印尼西南松巴地區，其餘將依序提供台灣世界展望會扶助家庭。該肥皂以咖啡渣等再生材料製作，象徵資源再利用與環境永續的理念，也象徵愛心跨越國界，將守護延伸至更多孩子的生活中。

該基金會長期參與公益行動，並積極投入聯合國永續發展目標(SDGs)相關領域，特別是「良好健康與福祉」、「優質教育」與「促進全球夥伴關係」。基金會指出，物資捐贈只是開始，更重要的是讓孩子理解每天生活中能實際採取的健康行動。透過藝術與實作，孩子能用自己看見的方式描繪世界，也能從創作中感受自己具有改變生活的力量。

▲小朋友開心創作。（圖／基金會提供）

活動中，透過肥皂所產生的泡泡水，打造象徵海洋的畫面，再以繪圖人物、紙條海浪與創意拼貼，合力完成大型合作裝置。今天參與活動的蕙妤表示：「我從來不知道肥皂泡泡除了可以洗手以外，還可以用來畫畫！」孩子在過程中不只獲得學習衛生觀念的體驗，也能自然地使用色彩與形象表達自己的想法，展現「我想說、我能說、我有能力說」的教育核心。

台灣世界展望會北區處長黃錦玲表示：「兒童權利不僅是國際政策，更是生活中需要被實踐的關懷。透過此次活動，孩子們理解到手部清潔能降低疾病傳染，認識資源再利用的重要，也都在活動中發現表達自己的價值。更感謝陽明海運文化基金會的支持，讓孩子能在安全、有溫度的環境中成長。」

自2025年起，陽明海運文化基金會推動「貨櫃永續皂捐贈計畫」，除物資捐贈外，也透過教育合作讓知識與關懷傳遞到家庭與社區。期盼透過此契機，號召更多夥伴加入支持，讓更多孩子在成長路上不缺乏理解、健康與被看見的力量。