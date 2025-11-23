中小型貨櫃船訂單日增、赫伯羅德要造22艘　台船塢位需留給海軍

▲地中海航運疫情以來購買的約461艘貨櫃船，都是中小型船舶。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

疫情期間，全球主要貨櫃船公司爭相訂造超大型貨櫃船，之後因為美國關稅造成的供應鏈移轉與區域經濟整合，加上海運聯盟重組對支線船的需求，近兩年訂單明顯轉向中小型貨櫃船，業界龍頭地中海航運(MSC)疫情以來購買約461艘二手船，都是中小型船，陽明海運新訂造8千箱(20呎櫃)貨櫃船，赫伯羅德剛宣佈要訂造22艘1800至4500箱的貨櫃船。

業界高階分析，以亞洲來說，中美貿易戰造成供應鏈移轉，東南亞國家興起，中國與東南亞國家間的短程運輸需求大增；另今年年初重組的海運聯盟，讓相關船公司去年就開始重新佈建船隊，MSC因為轉為單獨營運，要維持原有網路服務，就需要大量中小型船做為集貨船，而馬士基與赫伯羅德新組成的雙子星聯盟，因為採取樞紐港策略，幹線母船僅彎靠國際樞紐港，次要港口貨物都要靠集貨船運送。

另一方面中小型貨船明顯老化，根據克拉克森數據，今年年中，全球3000箱以下的支線型貨櫃船共3910艘，而其中26%的船齡已超過20年，但同期在建訂單僅有207艘，訂單佔比不足5%；英國知名航運諮詢機構MSI則指出，60%的支線船隊船齡超過20年。

去年年底台船接的萬海12艘及附帶4艘選擇權的8000箱甲醇雙燃料全貨櫃船，估計副檔還可接16艘1800-2400箱貨櫃船，當時公司表示會優先接造中小型貨櫃船，後因考量軍方造艦需求，台船高階今日明確表示，塢位以預留給未來的海軍後續艦為主。

最新的新船訂單往往是較小的，不是為前10大航運公司，而是為向主要航運公司租賃的無船運營商

赫伯羅德上周本月中宣佈，公司將很快與造船廠敲定一份22艘船的訂單，建造1800至4500標箱的船隻，以取代這種尺寸的老舊船隻。該公司執行長詹森(Rolf Habben Jansen)指出，以每年3%的需求增長，目前的訂單將被吸收，並補充說，新船也將取代老化的噸位，可能抵消新船對市場的一些影響。

Alphaliner報告指出，近期越南運營商海安(Hai An)已訂購了兩艘7100箱的船舶，另外兩艘3000箱的船舶也已訂購，每種船舶尺寸有兩種選擇；德國船東Bunnemann則將在DSIC建造兩艘7100箱的船，此外還有6艘類似的船，租給達飛航運；MPCC是一家小型船舶運營商，已向江蘇漢通船舶重工訂購了4艘4500箱船；希臘船東Danaos正在市場上購買6艘每艘1800箱的船舶；另一家希臘船東Conbulk已從中國揚州國裕造船廠訂購了兩艘5000箱的船舶。

MSC自2020年8月開始前所未有的購買狂潮以來，現在已經達到了Alphaliner所說的「令人興奮的」461艘，使得該公司總運力突破700萬箱，近期增加的5艘二手船隻，都是不超過4000箱的船舶。

除了大量收購二手船外，Alphaliner的數據顯示，MSC目前創紀錄的新造船訂單量為123艘，總計超過210萬箱。