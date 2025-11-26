傳遭Google挖走AI晶片訂單　輝達盤中暴跌6%

▲輝達傳遭Google挖走訂單，股市25日開盤後，輝達一度暴跌超過6%。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美股三大指數25日開盤後漲跌互見，道瓊盤中一度上漲351.33點，或0.76%，值得關注的是，輝達近期公布財報後，市場上出現對其應收帳款與庫存變化的質疑聲浪，加上傳出遭Google挖走AI晶片訂單，輝達25日開低走低，盤中一度大跌6%。

美股三大指數截至台灣時間25日深夜11點30分情況如下：

道瓊指數上漲351.33點，或0.76%，報46799.60點。

那斯達克指數下跌51.95點，或-0.23%，報22820.06點。

S&P 500指數上漲15.35點，或0.23%，報6720.47點。

大型科技股也漲跌不一，蘋果（AAPL）上漲0.91%，報278.43美元；谷歌（GOOG）上漲0.35%，報319.57美元；Meta（META）上漲2.26%，報626.92美元；亞馬遜（AMZN）上漲1.10%，報228.76美元；微軟（MSFT）下跌0.05%，報473.77美元；AMD下跌7.57%、報198.78美元；台積電ADR下跌1.60，報280.08美元。

值得關注的是，輝達近期公布財報後，市場上立刻出現對其應收帳款與庫存變化的質疑聲浪，加上近日傳出Meta打算斥資數十億美元購買Google研發的AI晶片「張量處理器 」(TPU)，有望搶下輝達年營收的百分之十，影響投資人信心，輝達25日開低走低，盤中一度大跌超過6%，截至台灣時間25日深夜11點30分，下跌9.88美元或5.41%，報172.67美元。