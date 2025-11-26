快訊／台積電漲15元至1430　台股開盤大漲320點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股25日全面收紅，台股今（26日）以上漲151點、27063.17點開出，指數續揚，上漲逾320點，指數來到27238.97，重回27200點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1430元，漲幅1.06％；鴻海（2317）上漲2元至221元；聯發科（2454）上漲35元至1220元；廣達（2382）上漲3元來到278元；長榮（2603）上漲2元至182.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲664.18點或1.43％，收在47112.45點；標準普爾500指數上漲60.76點或0.91％，收6765.88點；那斯達克指數上漲153.58點或0.67％，收在23025.59點；費城半導體指數上漲10.98點或0.16％，收6714.18點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47112.45 ▲664.18 ▲1.43% S&P500 6765.88 ▲60.76 ▲0.91% NASDAQ 23025.59 ▲153.58 ▲0.67% 費城半導體指數 6714.18 ▲10.98 ▲0.16%

資料來源：證交所