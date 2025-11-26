談羅唯仁洩密　國發會葉俊顯：台積電在美國提告有難度

▲國發會主委葉俊顯。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米等先進製程等資料回鍋英特爾，台積電昨天傍晚正式提告。身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯今天表示，基於公司治理原則，台積電本來就該告，但不擔心技術外洩，好比鼎泰豐師傅另起爐灶，口味也會有差。

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前，疑似帶走2奈米先進製程等資料回鍋英特爾，引發業界譁然。根據台積電發布資料指出，羅唯仁轉任企業策略發展部後，仍要求研發部門召開會議並提供資料，以了解正在研發中以及未來規劃的先進製程技術。 對此，葉俊顯今天表示，據他了解，台積電內部對於退休人員的做法是在即將退休的1、2年內就會調單位，不會接觸營業秘密。

葉俊顯直言，羅唯仁當時已經不在接觸核心技術的部門，卻要求研發部門召開會議並提供資料，顯然遊走在灰色地帶，台積電基於公司治理的考量，當然要提告。

至於台積電為何沒有同步在美國提告，葉俊顯認為有難度。

羅唯仁可能洩漏營業秘密給英特爾，是否影響台積電競爭力，葉俊顯以知名餐廳鼎泰豐為例表示，鼎泰豐不會因為1、2位師傅離開，公司就垮了，而且製作小籠包分成很多環節，台積電分得相當精細，羅唯仁當時已經接觸不到技術。

葉俊顯在Yahoo網路節目「齊有此理」受訪時也提到，企業本身有內稽內控方式，不擔心機密被偷，加上台積電產線重要關鍵步驟牽涉到上萬步，好比鼎泰豐師傅出去另起爐灶，口味和鼎泰豐就是有差，所以台積電不會因為一、兩個叛徒就受影響，公司早就有所準備。