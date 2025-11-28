購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻　消費真相一次搞懂

▲雙十一、黑五買好買滿，「限時優惠」真的在幫你省錢？（圖／免費圖庫PEXELS）

在一年一度的購物節來臨前，手機通知不斷跳出「限時優惠」、「折扣倒數」等訊息，讓許多消費者忍不住手滑下單。Podcast 節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴就討論了節日促銷的真相，帶大家看清「看似省錢、其實花更多」的消費心理機制。

節目指出，「限時折扣」、「今日限定」等字眼正是運用典型的「稀缺性效應」，讓消費者產生「錯過就沒有」的焦慮感。研究顯示，當人們感受到時間壓力時，理智判斷會暫時下降，衝動購買的機率大幅上升。

根據統計，台灣在雙十一期間的電商銷售額屢創新高，部分年度甚至突破百億台幣，但約有四成消費者事後坦言，促銷期間買下不少其實並不需要的商品。節目同時點出「折扣假象」狀況，部分商家會在促銷前調漲原價，製造出看似大幅降價的錯覺，而「滿額折扣」、「免運門檻」更讓消費者為了「省小錢」反而多花大錢。

節目中也分享了「理性購物三原則」。購物前，先列出必要物品清單，不被廣告牽著走。當遇到心動商品時，不妨給自己24小時的「等待期」，多一點時間思考「這是需要，還是只是想要」。最後，透過比價網站或App確認折扣是否真實，才能避免被虛假優惠誤導。

節目最後強調，聰明的消費不是「買得多」，而是「買得剛好」。折扣本身並非壞事，但唯有了解行銷手法，才能在購物節中真正做到「聰明省、少後悔」。