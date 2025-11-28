台灣形象展改弦易轍　明年在韌性預算支持下強攻歐美日市場

▲今年在達拉斯舉行的美國台灣形象展，3天吸引逾萬參觀者。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

明年即將跨入第十年的外貿協會台灣形象展，將改弦易轍，從以新南向國家為主的展出，轉換成拓展歐洲、美國與日本的重量級展出，目前已知明年6月起，將在波蘭華沙、日本東京與美國某大城市辦展，新南向國家則僅安排在菲律賓馬尼拉展出，貿協高階指出，能在同一年強攻我國三大出口市場，主要是靠經濟部編列的韌性特別預算。

立法院會在今年10月17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，總預算上限5700億元，其中經濟部編列460億元針對「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」等3大面向提供「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等4項措施。

外貿協會2017年起推出的台灣形象展，初期鎖定新南向國家，協助台灣外銷企業爭取訂單，已成為台灣企業在海外探索商機、交流及建立合作關係的旗艦平台，2022年起，將美國、日本與歐洲也列入台灣形象展辦展國家和地區，採取輪流舉辦方式，明年原本輪到在日本舉行，有了韌性運算，經濟部決定火力全開，明年在三個國家和地區都辦展。

貿協指出，到先進國家辦展，費用是發展中國家的倍數甚或數倍，尤其是航程特別遠的美國與歐洲，過去礙於預算，在歐美日三大市場，每年僅能擇一辦展，明年要強攻三大市場，貿協責任重大，目前波蘭與東京的展出都已安排妥當，美國因為主要城市展館的熱門季節都已訂不到時段，其他時間要考慮是否會碰上颶風、風雪等天候問題，目前包括已經辦過台灣形象展的華盛頓、達拉斯，另舊金山、洛杉磯與邁阿密等都在考慮之列。

目前已經開始開始徵集參展企業的2026波蘭台灣形象展，安排6月22日至24日在波蘭華沙 EXPO XXI展覽館隆重舉辦「2026 波蘭臺灣形象展」，本次展覽以「智慧科技 × 智慧製造 x 韌性城市 × 安全防衛 ×綠色永續 x 樂活臺灣」六大主題呈現，透過整合式主題館與企業自建展位，展現台灣在供應鏈韌性、創新科技與文化創意上的全方位實力。

除了展覽展出外，展中規劃多元周邊活動，包含韌性供應鏈論壇、台歐產業交流研討會、烏克蘭重建商機交流會等，協助業者深入掌握歐洲市場趨勢、建立跨國合作關係，並拓展更多實質商機。

台灣形象展九年來已成功在馬來西亞、印尼、印度、菲律賓、越南、泰國、日本、德國及美國等9個國家的14個城市舉辦了36場展出，促成商機約22億7,573萬美元，其中年年辦展的印度，明年將先暫停一年。