黃仁勳證實已探訪張忠謀 大讚「他狀態很好」

輝達執行長黃仁勳快閃台台第二天，早上受訪時證實昨天下午已前往探望台積電創辦人張忠謀，並表示張忠謀的狀態很好，而自己今日就會啟程返家。

PCB上游喊漲 南亞、台玻爆逾10萬張大量奪台股人氣王

國際原料齊漲，南亞（1303）通知下游客戶銅箔基板(CCL) 全系列產品、PP（聚丙烯）報價調漲8%，今（28）日股價延續昨（27）日強勢走勢，跳空上漲漲幅逾8%，來到60.9元波段新高，交易近半個小成交量就突破10萬張大量，穩居成交王，玻纖布族群台玻（1802）也受到帶動，呈現價量齊揚的格局，開盤半個小時，成交量亦超過10萬張。

2檔記憶體股出關首日多空交戰 振幅皆逾10%

記憶體概念股創見（2451）、華東（8110）今（28）日解除處置正式出關，盤中震盪劇烈多空對作明顯，2檔振幅皆超過1成以上。

台積電漲5元至1440 台股上漲逾百點

美股感恩節休市，亞股走勢平平，台股今（28日）以27566.12點開出，指數上漲11.59點，漲幅0.04％。隨後上漲逾百點，漲102.87點至27657.4點。

台灣形象展改弦易轍 明年在韌性預算支持下強攻歐美日市場

明年即將跨入第十年的外貿協會台灣形象展，將改弦易轍，從以新南向國家為主的展出，轉換成拓展歐洲、美國與日本的重量級展出，目前已知明年6月起，將在波蘭華沙、日本東京與美國某大城市辦展，新南向國家則僅安排在菲律賓馬尼拉展出，貿協高階指出，能在同一年強攻我國三大出口市場，主要是靠經濟部編列的韌性特別預算。

晶華酒店耶誕樹點燈 董座潘思亮：解決缺工就是解決國旅問題起點

台北晶華酒店27日舉行耶誕點燈活動，由董事長潘思亮、營運長吳偉正攜手進行耶誕樹點燈儀式，潘思亮受訪時也表示，政府預計 2026 年第一季開放中階移工投入旅宿業，對長期缺工的業界而言「非常關鍵」。目前旅宿缺工普遍落在兩至三成，若開放上限為 10%，至少可望解決一半缺口，「解決缺工，就是解決國內觀光問題的起點」。

不列顛船東互保協會亞洲年會 宣布今年退6.5%保費、明年保費漲5%

英國不列顛船東互保協會(Britannia P&I Club)主辦的亞洲區P&I年會論壇(Asian Forum)，今(27)日在香港隆重舉行，由於該協會投資效益佳，宣布今年將退給會員6.5%保費，明年保費調幅訂為5%，在同業的5-8%之間屬於低調幅。

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割 刷上市今年最大

股海翻車罕見紀錄！證交所今（27）日公告上市公司個股違約交割情形，記憶體南亞科（2408）在相隔不到72小時第2度遭到通報，違約交割金額高達4386.6萬元，刷新今年以來上市公司最大違約交割紀錄。

「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試 其餘浮航項目將於近期完成

台灣國際造船公司(2208) 依「海鯤軍艦」海試(SAT)計畫，宣布已於今(27日實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。

國內首家上櫃掛牌創投公司 能率亞洲預計12月下旬掛牌

能率亞洲資本股份有限公司（7777）將於 114年12月1日舉辦上櫃前業績發表會，並預計12月下旬掛牌上櫃，為首家上櫃掛牌創投公司。