台積電漲5元至1440　台股上漲逾百點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股感恩節休市，亞股走勢平平，台股今（28日）以27566.12點開出，指數上漲11.59點，漲幅0.04％。隨後上漲逾百點，漲102.87點至27657.4點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1440元，漲幅0.35％；鴻海（2317）下跌1.5元至229.5元；聯發科（2454）上漲35元至1375元；廣達（2382）下跌0.5元來到281元；長榮（2603）上漲0.5元至181元。
▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股感恩節休市，亞股走勢平平，台股今（28日）以27566.12點開出，指數上漲11.59點，漲幅0.04％。隨後上漲逾百點，漲102.87點至27657.4點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1440元，漲幅0.35％；鴻海（2317）下跌1.5元至229.5元；聯發科（2454）上漲35元至1375元；廣達（2382）下跌0.5元來到281元；長榮（2603）上漲0.5元至181元。
關鍵字： 台股 ﹑ 加權指數 ﹑ 台積電 ﹑ 大立光 ﹑ 鴻海 ﹑ 美股
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
輝達執行長黃仁勳快閃台台第二天，早上受訪時證實昨天下午已前往探望台積電創辦人張忠謀，並表示張忠謀的狀態很好，而自己今日就會啟程返家。
2025-11-28 10:20
國際原料齊漲，南亞（1303）通知下游客戶銅箔基板(CCL) 全系列產品、PP（聚丙烯）報價調漲8%，今（28）日股價延續昨（27）日強勢走勢，跳空上漲漲幅逾8%，來到60.9元波段新高，交易近半個小成交量就突破10萬張大量，穩居成交王，玻纖布族群台玻（1802）也受到帶動，呈現價量齊揚的格局，開盤半個小時，成交量亦超過10萬張。
2025-11-28 10:12
記憶體概念股創見（2451）、華東（8110）今（28）日解除處置正式出關，盤中震盪劇烈多空對作明顯，2檔振幅皆超過1成以上。
2025-11-28 10:06
美股感恩節休市，亞股走勢平平，台股今（28日）以27566.12點開出，指數上漲11.59點，漲幅0.04％。隨後上漲逾百點，漲102.87點至27657.4點。
2025-11-28 09:04
明年即將跨入第十年的外貿協會台灣形象展，將改弦易轍，從以新南向國家為主的展出，轉換成拓展歐洲、美國與日本的重量級展出，目前已知明年6月起，將在波蘭華沙、日本東京與美國某大城市辦展，新南向國家則僅安排在菲律賓馬尼拉展出，貿協高階指出，能在同一年強攻我國三大出口市場，主要是靠經濟部編列的韌性特別預算。
2025-11-28 07:00
台北晶華酒店27日舉行耶誕點燈活動，由董事長潘思亮、營運長吳偉正攜手進行耶誕樹點燈儀式，潘思亮受訪時也表示，政府預計 2026 年第一季開放中階移工投入旅宿業，對長期缺工的業界而言「非常關鍵」。目前旅宿缺工普遍落在兩至三成，若開放上限為 10%，至少可望解決一半缺口，「解決缺工，就是解決國內觀光問題的起點」。
2025-11-28 00:52
英國不列顛船東互保協會(Britannia P&I Club)主辦的亞洲區P&I年會論壇(Asian Forum)，今(27)日在香港隆重舉行，由於該協會投資效益佳，宣布今年將退給會員6.5%保費，明年保費調幅訂為5%，在同業的5-8%之間屬於低調幅。
2025-11-27 22:16
股海翻車罕見紀錄！證交所今（27）日公告上市公司個股違約交割情形，記憶體南亞科（2408）在相隔不到72小時第2度遭到通報，違約交割金額高達4386.6萬元，刷新今年以來上市公司最大違約交割紀錄。
2025-11-27 21:31
台灣國際造船公司(2208) 依「海鯤軍艦」海試(SAT)計畫，宣布已於今(27日實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。
2025-11-27 20:05
能率亞洲資本股份有限公司（7777）將於 114年12月1日舉辦上櫃前業績發表會，並預計12月下旬掛牌上櫃，為首家上櫃掛牌創投公司。
2025-11-27 19:11
讀者迴響