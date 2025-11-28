半導體需求旺　南韓央行：繁榮周期至少持續至2026年底

▲南韓央行認為半導體繁榮周期至少持續到2026年底、示意圖。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

南韓央行 (BOK)27日在2026年經濟展望記者會上表示，由AI需求推動的全球半導體熱潮料將持續至2026年底，但難以預測是否持續到2027年。

根據《The Korea Times》報導，BOK官員Lee Ji-ho表示，半導體產業的上漲周期通常持續兩年左右，但當前的上漲周期可能會因全球人工智慧的蓬勃發展而延長，如果這種上漲勢頭持續到2026年底，其持續時間將與2000年前後的IT泡沫相當。

在全球對半導體的強勁需求和隨之而來的出口成長以及消費者信心改善的支撐下，韓國經濟已走上復甦軌道。

10月儘管受美國採取強硬關稅措施的影響，對美出口有所下降，但出口額仍年增3.6%，達到595.7億美元，連續第5個月實現成長。特別是晶片出口額年增25.4%，達到157.3億美元，創下10月的歷史新高，也是連續第8個月同比增長。

BOK也將韓國今年經濟成長預期從0.9%上調至1%，2026年的經濟成長預期從1.6%上調至1.8%。但 BOK也發出警告，現在認為經濟進入全面復甦為時過早，若扣掉IT製造業，2026年成長率將為1.4%，不算「強勁或足夠」。