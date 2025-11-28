聯發科Google訂單年增一倍　外資上修目標價至1588元

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

IC 設計龍頭聯發科（2454）因切入 Google TPU 供應鏈，受惠 Gemini 3 帶動算力需求升溫，股價連三日強勢走高。外界原先質疑的美系外資也罕見「回頭認錯」，最新報告不但看好聯發科 AI ASIC 事業可望填補手機市場的疲弱，明年 Google TPU 出貨量更從原估 20 萬顆，上修至 40 萬顆，目標價同步大幅調升至 1588 元。

美系外資指出，供應鏈最新回饋顯示，雲端客戶拉貨力道明顯增強。以平均單價約 3,500 美元推算，Google TPU 專案明年營收規模可望達到約 14 億美元（約新台幣 438 億元）。台積電 3 奈米產能持續擴張，也讓聯發科後續出貨具備成長空間，外資並預估 2027 年 TPU 出貨量將上看 200 萬顆，是先前預期的兩倍，屆時相關營收規模有機會挑戰 70 億美元（約新台幣 2200 億元）。

外資分析，儘管市場傳出最新 TPU v8 的計算晶片部分規格仍在調整，但在生成式 AI 需求不墜下，客戶極可能提前下單、以量補規格不確定的空窗。而聯發科正積極爭取的 Meta ASIC 專案，目前仍未納入公司財測，主因 Meta 供應鏈仍未拍板。即便後續接獲訂單，規模也相對有限，短期內 AI ASIC 的主力成長來源仍將集中在 Google TPU 專案。