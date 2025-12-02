00929指數改版上路！三大變動助攻配息與分散風險　股民直呼「改得好」

▲復華台灣科技優息（00929）追蹤指數升級。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）追蹤指數升級了！市場普遍認為有助提升分散度、降低大型ETF的買賣壓力，也讓成分股更貼近台灣科技產業發展脈動。許多投資人對此也抱持正向態度，認為「有改變就是好事」、「越優化越安心」，並期待新版指數帶來更穩健的長期表現。

這次指數編製調整共有三大重點。第一，成分股由40檔擴增至50檔。00929經理人許忠成表示，隨著基金規模放大，單一成分股占發行公司的股本比重也會提高，進出市場時容易造成波動，「投資擴容」成為必要調整。成分股擴增後，可以減少換股時對市場的影響，也讓投組配置更分散、更穩定。過去多檔千億規模ETF也曾因規模成長而投資擴容，目的皆在於維持指數健康運作、避免引發市場擾動。

理財部落客「要不要來點稀飯套餐」也認為，增加檔數後，投組不再過度集中在少數科技龍頭，整體配置更健康。

第二，新增生技醫療、綠能環保與數位雲端三大「廣義科技產業」，這些領域具備高度創新性、資本密集度與強勁成長潛力，也是近年市場關注焦點。新藥研發依賴尖端技術；綠能環保涉及提升發電效率、資本投入龐大；數位雲端則是AI與數位化的核心基礎建設。將其納入後，投資組合更完整，也更貼近台灣科技產業的發展趨勢。

理財部落客「稀飯套餐」也指出，00929的產業涵蓋面從原先八大電子產業擴大至十一類，不再只押傳統科技硬體，還能同步參與更多新興題材。

第三，指數調整頻率由一年一次提升為一年兩次，將於每年6月與12月進行成分股篩選。許忠成指出，過去僅在6月調整，若間隔過長，部分成分股可能已不符指數選股條件。新增的12月調整可讓汰弱留強更即時，也有助維持投組品質。

根據台灣指數公司5年的回測，新版指數平均股息殖利率約7.6%，較舊版略為提升。同時隨著調整頻率提高，成分股能更即時反映市場變化，有助維持投組的配息穩定與成長潛力，讓投資人在追求息收的同時，也有機會參與資本利得。

至於這次調整是否影響投資人權益？許忠成強調，變動屬於指數規則強化，不會影響投資人權益，反而能讓指數更貼近產業及市場現況、提升長期穩健度，對投資人是正面加分。

從市場反應來看，多數投資人給予肯定，不少人表示「能進步優化就是好事」、「希望對往後更有幫助」、「成分股增加比較安心」，也反映出市場對00929升級後表現的期待。

