擁600萬退休金！6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

▲6旬夫妻退休後，踏上為期3個月的世界郵輪環遊之旅，最後卻後悔了。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本神奈川縣68歲的齋藤克彦（化名）與65歲妻子春江（化名），在退休後以「完成一生一次的夢想」為目標，花費近950萬日圓（約新台幣190萬元），踏上為期3個月的世界郵輪環遊之旅，行程橫跨亞洲、中東、歐洲與美國，船上提供完整餐飲、娛樂節目與岸上觀光，讓2人開心直呼「多年辛勞後最奢侈的犒賞」，沒想到返國後卻後悔了。

日本網站《THE GOLD ONLINE》報導，克彦表示，過去工作繁忙、孩子花費沉重，根本沒有餘力出國旅行，如今房貸已清、手上備有約3000萬日圓（約新台幣603萬元）的退休儲蓄，夫妻倆一致決定趁身體尚健康時勇敢追夢。然而，回國半年後，2人的生活卻因醫療與物價壓力而急轉直下。

春江透露，最初只是例行門診，但隨著治療內容增加，每月醫療費逼近5萬日圓（約新台幣1萬元），若因病住院，交通與餐飲支出更持續攀升。同時，老宅出現管線老化、熱水器故障，還需依照長照保險規定進行住宅改修，都是沉重負擔。

再加上自2024年以來通膨明顯，食品、電費與瓦斯費全面上漲，讓夫妻倆無奈表示「從沒想過物價會漲到這種程度，光靠每月21.5萬日圓（約新台幣4.3萬元）的年金，根本入不敷出。」家庭財務逐漸吃緊，2人不得不重新檢視退休後的開銷。

克彦坦言，旅行回憶固然珍貴，但若未來突然需要長照，財務是否能承受仍令人不安。他回想旅途中遇過「第三次環遊世界」的夫婦，對方依靠不動產收入生活，「那時才明白，別人的底氣和我們不一樣。我們這次算是一次性花光積蓄。」

目前，為補貼家計，春江已在鄰近高齡者設施每週打3天工。她感嘆，人生確實需要犒賞，但進入年金生活後，最重要的仍是「明確規劃錢要怎麼花」。專家提醒，退休後的收入結構主要仰賴公定年金、私人年金與儲蓄資產，尤其在動用大額存款前，應全面評估未來醫療與長照需求、物價上升率及各項稅費負擔，才能在實現夢想與保障生活之間取得平衡。

