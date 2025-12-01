AI加持！新制勞工帳上賺4.3萬　10月勞動基金進帳3006億破紀錄

▲上班族示意照，非指當事勞工。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動基金運用局今（1日）公布最新績效，受惠於10月台股強勁成長，單月獲利高達新台幣3006億元，再次刷新歷史紀錄。截至10月底，整體勞動基金累積收益達8595億元，收益率12.46％。其中，新制勞退基金前10個月獲利達5589.1億元，平均每位勞工帳面賺進4.3萬元，比上月多出1.5萬元。

根據勞動部資料，截至今年10月底，勞動基金總規模攀升至7兆5646億元，10月單月收益一舉突破3000億元大關，超越先前8月創下的2778億元紀錄。若加上受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆2840億元，累計收益9324億元，整體收益率維持在12.47％。

細看各基金表現，新制勞退基金規模達4兆9880億元，收益率11.82％；舊制勞退基金規模1兆469億元，今年以來獲利1696.6億元，收益率高達18.55％，居各基金之冠。勞保基金規模1兆2909億元，收益率12.56％；就保、勞職保及積欠工資墊償基金分別獲得0.11％、1.56％及10.69％的收益率。國民年金保險基金與農民退休基金則分別創下12.43％及14.96％的亮眼成績。

回顧10月金融市場，勞動基金運用局指出，月初受美國政府停擺與中國加強稀土出口管制等因素影響，市場一度震盪，不過美中隨後釋出緩和訊息，加上美國月底如預期降息，投資信心回升，科技股與AI概念股持續帶動指數走高，台灣加權指數也穩步上揚。主計總處公布第三季經濟成長率年增率為7.64％，出口動能支撐整體景氣，基本面穩健。

勞動基金運用局強調，雖然今年金融市場波動明顯，基金仍追求穩定成長，近10年平均收益率達7.76％，國保基金同期平均收益率則為8.25％，顯示長期投資績效穩健。