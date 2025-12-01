ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI加持！新制勞工帳上賺4.3萬　10月勞動基金進帳3006億破紀錄

▲上班族示意照。（圖／記者李毓康攝）

▲上班族示意照，非指當事勞工。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動基金運用局今（1日）公布最新績效，受惠於10月台股強勁成長，單月獲利高達新台幣3006億元，再次刷新歷史紀錄。截至10月底，整體勞動基金累積收益達8595億元，收益率12.46％。其中，新制勞退基金前10個月獲利達5589.1億元，平均每位勞工帳面賺進4.3萬元，比上月多出1.5萬元。

根據勞動部資料，截至今年10月底，勞動基金總規模攀升至7兆5646億元，10月單月收益一舉突破3000億元大關，超越先前8月創下的2778億元紀錄。若加上受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆2840億元，累計收益9324億元，整體收益率維持在12.47％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

細看各基金表現，新制勞退基金規模達4兆9880億元，收益率11.82％；舊制勞退基金規模1兆469億元，今年以來獲利1696.6億元，收益率高達18.55％，居各基金之冠。勞保基金規模1兆2909億元，收益率12.56％；就保、勞職保及積欠工資墊償基金分別獲得0.11％、1.56％及10.69％的收益率。國民年金保險基金與農民退休基金則分別創下12.43％及14.96％的亮眼成績。

回顧10月金融市場，勞動基金運用局指出，月初受美國政府停擺與中國加強稀土出口管制等因素影響，市場一度震盪，不過美中隨後釋出緩和訊息，加上美國月底如預期降息，投資信心回升，科技股與AI概念股持續帶動指數走高，台灣加權指數也穩步上揚。主計總處公布第三季經濟成長率年增率為7.64％，出口動能支撐整體景氣，基本面穩健。

勞動基金運用局強調，雖然今年金融市場波動明顯，基金仍追求穩定成長，近10年平均收益率達7.76％，國保基金同期平均收益率則為8.25％，顯示長期投資績效穩健。

關鍵字： 勞動基金台股獲利勞退基金收益率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【敬業爆表】李珠珢確診結膜炎仍出席粉絲見面會！

推薦閱讀

快訊／128萬人注意！00919再配0.54元　年化分配率逾11%

快訊／128萬人注意！00919再配0.54元　年化分配率逾11%

擁有128萬受益人的季配型台股ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日最新配息開獎，每股配0.54元與前次同燈同分，由於今年來4次配息共達2.52元，估計年化配息率來到11.75%。

2025-12-01 14:24
VLCC運價飆升至成本價4到6倍　新興三艘10月結算為倍數價

VLCC運價飆升至成本價4到6倍　新興三艘10月結算為倍數價

超大型油輪(VLCC)第四季日租創5年新高，現貨市場日租從11萬美元到驚人的21.8萬美元，迎來新一輪席捲全球的強勢上漲行情，且短中期都看好。新興航運(2605)旗下3艘VLCC所參加的聯營池(POOL)，10月結算平均日租為5萬美元，是成本價2.45萬美元的倍數多，預計近10日內公布的11月結算數字會再拉升。

2025-12-01 14:20
台股明年Q1迎6變數　經濟學家看好「股優於債」配置

台股明年Q1迎6變數　經濟學家看好「股優於債」配置

美國總統川普的政經變革導致今年全球金融市場劇烈震盪，富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，明（2026）年隨著主要國家經濟維持溫和成長整體金融市場可望較今年更具可預測性，惟政治與政策風險仍高，特別是明年第一季，將法人機構實現獲利調節部位等六大變數，需提高對金融市場短期劇烈波動的警覺，整體仍將呈現「股優於債」的資產配置格局。

2025-12-01 13:32
數位帳戶龍頭出招　台新Richart活儲衝上最高3.5%

數位帳戶龍頭出招　台新Richart活儲衝上最高3.5%

面對年底降息與資金回流需求，台新Richart推出全新優利方案，不僅提供新戶優利子帳戶活儲最高3.5%，更讓舊戶透過簡單任務即可享有優利子帳戶最高1.8%優惠，若存滿限額最高可領逾2600元利息，幫客戶守護財富，點息成金！

2025-12-01 13:23
小紅書爆繞道用輝達晶片　彭博：美國金融圈警報大響

小紅書爆繞道用輝達晶片　彭博：美國金融圈警報大響

美國人工智慧公司 PaleBlueDot AI 傳出正在洽談一筆約3億美元（約新台幣94億元）的貸款，用於協助中國社群平台小紅書在日本採購輝達高階 AI 晶片，計畫用途為部署於東京的資料中心。相關訊息引發市場關注，因此類交易罕見涉及金融機構為跨境 AI 晶片採購提供融資。

2025-12-01 13:01
PCB概念股兩樣情！南亞挾日東紡合作創波段高　台玻上衝下洗

PCB概念股兩樣情！南亞挾日東紡合作創波段高　台玻上衝下洗

AI風潮帶動PCB材料升級，為了滿足特殊玻纖布需求，南亞（1303）上周五（28日）宣布與日東紡展開策略合作，激勵今（1）日南亞、台玻（1802）、建榮（5340）、德宏（5475）等四檔玻纖布個股均以紅盤開出，惟短多下車，南亞從63.9元波段新高，壓回到59.5元，而台玻則是由紅翻黑，開盤40分鐘兩檔個股成交量都突破10萬張，分居台股成交量前兩大個股。

2025-12-01 10:23
資金量能充沛　富邦投顧：明年台股「微笑曲線」高點上看3萬4千點

資金量能充沛　富邦投顧：明年台股「微笑曲線」高點上看3萬4千點

台股今年上演驚奇秀，4月份受到美國關稅戰暴跌重挫，後續再憑藉AI題材向上衝刺，近期則因市場對美國聯準會降息預期降溫，指數受挫拉回。展望明（2026）年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光預期，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型基金可望成為股市潛在動能、ETF新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，加上明年台股獲利年增率上看2成，預期指數將以「微笑曲線」走向3萬2000點，年中逢低佈局，第一、四季為高點，樂觀情境有機會挑戰3萬4000點。

2025-12-01 11:52
美關稅壓力大！無薪假總實施人數衝上9153名　3企業超過150人

美關稅壓力大！無薪假總實施人數衝上9153名　3企業超過150人

美國關對製造業無薪假衝擊仍大，勞動部最新公布減班休息（俗稱無薪假）統計，顯示全台共有456家事業單位、9153名員工正在實施無薪假，較兩週前增加697人。這波增幅主要來自三家規模超過150人的大型企業，分別屬於機械設備製造、金屬製品製造及民生工業，皆因美國調整關稅導致訂單縮減，選擇通報減班休息。

2025-12-01 11:47
基隆水污染　經長龔明鑫喊「台水也是受害者」籲市府與檢調速查

基隆水污染　經長龔明鑫喊「台水也是受害者」籲市府與檢調速查

基隆、汐止一帶自來水遭汽油污染事件，經濟部長龔明鑫今（1）日喊「台水公司也是受害者」，呼籲基隆市政府與地檢署盡快查明河川管理的汙染源頭。

2025-12-01 10:16
AI加持！新制勞工帳上賺4.3萬　10月勞動基金進帳3006億破紀錄

AI加持！新制勞工帳上賺4.3萬　10月勞動基金進帳3006億破紀錄

勞動基金運用局今（1日）公布最新績效，受惠於10月台股強勁成長，單月獲利高達新台幣3006億元，再次刷新歷史紀錄。截至10月底，整體勞動基金累積收益達8595億元，收益率12.46％。其中，新制勞退基金前10個月獲利達5589.1億元，平均每位勞工帳面賺進4.3萬元，比上月多出1.5萬元。

2025-12-01 11:00

讀者迴響

熱門新聞

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

退休「All In高股息ETF」後悔了！存股網紅：資產在眼前蒸發

快訊／128萬人注意！00919再配0.54元　年化分配率逾11%

數學老師股災含淚買鴻海　靠三好公司年領息130萬

美關稅壓力大！無薪假總實施人數衝上9153名　3企業超過150人

AI加持！新制勞工帳上賺4.3萬　10月勞動基金進帳3006億破紀錄

月領3萬嘆「薪水像東南亞」物價像歐洲！網曝關鍵

搶翻天！　「4%養老險」強勢回歸

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

中華電宣布明年每位員工加薪3900元　再加碼4天有薪假

黃仁勳光顧內湖超人氣麵店　1舉動超霸氣

主動ETF神打架五大天王天后激戰

Fed降息呼聲高　日股挫逾460點失守5萬大關、日圓走強

57萬股東注意！00929指數大進化　三大重點全解析

7-8月發票大獎還有9張沒領！用戶忘做1設定獎金充公

00929配息三升+指數優化　專家：穩了

Alphaliner：貨櫃船公司前三季獲利腰斬　後續將進一步下滑

立委憂瑞幸咖啡App洩資安　經長龔明鑫允諾和政院聯手掌握

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366