美關稅壓力大！無薪假總實施人數衝上9153名　3企業超過150人

▲製造業產品進出口示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國關對製造業無薪假衝擊仍大，勞動部最新公布減班休息（俗稱無薪假）統計，顯示全台共有456家事業單位、9153名員工正在實施無薪假，較兩週前增加697人。這波增幅主要來自三家規模超過150人的大型企業，分別屬於機械設備製造、金屬製品製造及民生工業，皆因美國調整關稅導致訂單縮減，選擇通報減班休息。

根據勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，製造業仍是無薪假的重災區，此次有376家、8619人，占所有通報企業的94.2％。其中金屬機電產業最為明顯，佔有300家、6404人。若扣除這三家大型企業，近期無薪假人數約僅增加100至200人，顯示大規模企業受美國關稅影響較為劇烈。

此次統計也發現，受美國關稅衝擊的企業共369家、8186人，約七成屬於勞動部僱用安定措施產業，超過七成員工可申請薪資差額補貼，確保在最低工資保障之外，能領到約七成的補貼以支撐生活。此外，19家企業已提前或屆期終止無薪假，215名員工恢復正常工時。

勞動部強調，減班休息制度是為了減少直接裁員，降低勞工失業風險。凡通報減班休息的員工，不僅可申請津貼補助，若不適用僱用安定措施，還能參加勞動部職訓課程，領取每小時190元訓練津貼，最高每月可申領1萬7210元。

勞動部提醒，減班休息不同於完全無薪，依規定全時勞工每月工資不得低於最低工資2萬8590元，事業單位也必須為員工投保勞健保及提繳勞退，保障勞工權益。